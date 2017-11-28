Курт Волкер: Трамп хочет мира, а поставки летального оружия не ведут к войне

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе территории, которые на данный момент контролируются ДНР и ЛНР, заявил спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер.

Насколько реально желание Трампа? В чем состоит нынешняя политика США на Украине? И можно ли ее без обиняков назвать антироссийской?

«Мы хотим мира»?

«Я знаю, так как слышал это напрямую от президента, он хочет это сделать. Он хочет добиться мира, хочет, чтобы конфликт на Украине разрешился. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию», — рассказал Волкер в интервью американскому изданию Politico.

Впрочем, почти сразу Волкер упомянул, что сегодня Трамп находится «меж двух огней». Так, его собственная администрация уже подготовила план по оказанию военной помощи Украине, который принят в соответствии с уже принятым военным бюджетом США на 2018 год.

Первый транш военной помощи, по мнению Пентагона и самого Госдепа, должен обеспечить финансирование не только уже ставших для Украины привычными американских технических средств или военного обмундирования и оборудования, но и систем летального оружия, в частности противотанковых систем «Джавелин».

Как выразился Волкер, поставки летального вооружения на Украину не приведут к эскалации конфликта, потому что «он уже идет по милости России». Кроме того, такие поставки не подтолкнут украинцев к наступлению, поскольку «они не глупцы».

Таким образом, переход к открытым военным отправкам американского оружия представляется неизбежным. Нынешние позиции Трампа и в военном ведомстве, и в Госдепе пугающе слабы: президент США вынужден идти на компромиссы с собственными назначенцами, чтобы избежать масштабного кризиса внутри собственной администрации.

На прямой вопрос журналиста: «Кто же сегодня является «ястребами» по отношению к России?» — Волкер предпочел не отвечать, обвинив в происходящем исключительно Российскую Федерацию: «Знаете, ведь Россия сама это начала. Люди не хотят быть враждебными по отношению к России, а хотели бы того же, о чем говорил президент».

Таким образом, Волкер в интервью Politico, хоть и делает формальные реверансы в сторону Трампа, подчеркивает при этом, что ситуация и во взаимоотношениях между Россией и США, и во внутриамериканских политических раскладах зашла в глухой тупик. В текущей ситуации у США нет сильных ходов, которые могли бы обеспечить декларируемое Трампом «создание мира на Украине», в то время как внутренняя динамика на самой «незалежной» и в американском истеблишменте ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

По словам Волкера, его собственная миссия тоже оказалась провальной. Последняя встреча представителя американского Госдепа с представителем президента России Владиславом Сурковым, которая прошла в сербском Белграде 13 ноября, «оказалась шагом назад», так как российская делегация ожидаемо не пошла на уступки американской стороне, которые больше походили бы на капитуляцию России и безусловную сдачу Донбасса Украине.

Небезопасное сближение

Интервью Волкера наглядно показывает дипломатический тупик во взаимоотношениях России и США, который тут же неизбежно превращается в военное противостояние. Ведь природа не терпит пустоты — на место взаимопониманию в отношениях тут же приходят недоверие и подозрительность.

Тем не менее, именно действия США вблизи российских границ являются тем беспокоящим фактором, который будет и дальше определять динамику российско-американских отношений. В конце концов, у России нет «жизненных интересов» возле побережья Калифорнии или в Карибском море, в то время как США последовательно сжимают кольцо военного присутствия в непосредственной близости от границ РФ.

Показательно, что интервью Волкера попало в новостную повестку вместе с очередным инцидентом в Черном море: российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon.

Текущий год вообще оказался богат на сближения российских и американских вооруженных сил. Так, в июне 2017 года Пентагон обвинил Россию в «небезопасном» взаимодействии между американскими и российскими самолетами в небе над Балтийским морем. А до этого случая несколько подобных инцидентов было зафиксировано над Черным морем, где силы России и НАТО уже постоянно действуют в непосредственной близости. В частности, в феврале Пентагон обвинил российские ВКС в «небезопасных» полетах возле своего эсминца Porter.

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При этом за пределами громких заявлений военного ведомства США всякий раз остается неудобный вопрос — а что вообще американские ВВС и ВМФ делают в Балтийском и Черном морях, в непосредственной близости от российских границ? Судя по всему — компенсируют недостаток дипломатии, делая это весьма специфическим способом, впрямую толкающим ситуацию к неизбежной эскалации.

Война неизбежна?

Текущая политика США сосредоточена вокруг создания управляемых конфликтов, в которых Вашингтон хотел бы играть роль внешнего модератора конфликта. Набивший оскомину ярлык «миротворцев» уже давно можно списать в утиль — задачей Америки является не разрешение какого-либо противостояния, а наоборот — создание предпосылок для его максимально длительного, в идеале — «вечного» продолжения.

При этом римский принцип «разделяй и властвуй» продолжает оставаться альфой и омегой американского подхода к геополитическим соперникам. Для каждого из них США пытаются создать ряд зависимых от себя стран, каждая из которых будет иметь неразрешимые противоречия с американскими конкурентами. Для Китая, например, такими «ручными собачками» США оказываются Япония, Южная Корея и Тайвань, а для России — Украина, Грузия и страны Прибалтики.

Основным требованием в такого рода политике является игра «чужими руками». После американских интервенций в Афганистан и Ирак стало ясно, что у Соединенных Штатов, несмотря на всю их геополитическую и экономическую мощь, просто нет возможности вести даже два серьезных локальных конфликта одновременно. В этом случае они оставались бы без армии, которая полностью оказывалась задействованной в таких локальных войнах на другом конце планеты.

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В силу этого нынешняя военная эскалация вокруг границ России производится со стороны США максимально дозированно, с тем чтобы ни в коем случае не допустить прямого вовлечения американской армии в такой конфликт. При этом других средств воздействия на Москву в арсенале Вашингтона не осталось — антироссийские санкции провалились, а американская дипломатия внезапно оказалась бесполезной и потерпела на «русском направлении» болезненное банкротство.

Отсюда следует, что в той или иной степени, но эскалация украинского конфликта произойдет уже в 2018 году. Другой вопрос, насколько сама Украина готова к самоубийственной атаке на Донбасс, которая будет осуществляться исключительно в защиту американских интересов и в русле американской же политики «войны чужими руками».