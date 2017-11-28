Экс-премьер Украины: Мы 700 с лишним лет жили под оккупацией и не сдались

Киев, 28 ноября. Украинский политик, бывший премьер-министр Юрий Ехануров уверен в жизнеспособности страны, которая «700 с лишним лет жила под оккупацией», а затем смогла восстановить свои позиции. Об этом он рассказал в эфире канала NewsOne.

«Надо понимать — Украина очень жизнеспособная страна. Мы 700 с лишним лет жили под оккупацией и не сдались. Мы пригибаемся и опять становимся во весь рост», — прокомментировал политик.

Бывший министр полагает, что Запад обязательно увидит перспективы в Украине и сделает на нее ставку.

«Страна очень сильная, и на нас будут ставить наши западные союзники, никуда они не денутся», — резюмировал Ехануров.

Ранее посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти придерживаться закона и побороть коррупцию. Он подчеркнул, что без антикоррупционной политики невозможно восстановить экономику и создать благоприятный климат для захода инвесторов.