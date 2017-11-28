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Политика
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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ захватили у «Джебхат ан-Нусры» 20 поселений на севере Хамы
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    Боевики ИГИЛ захватили у «Джебхат ан-Нусры» 20 поселений на севере Хамы

    12:58  28 Ноября 2017
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    Боевики ИГИЛ захватили у «Джебхат ан-Нусры» 20 поселений на севере Хамы

    Хама, 28 ноября. Боевики «Исламского государства»1 пользуются отступлением «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

    По данным сирийских военных источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) вынуждены постоянно отступать и перебрасывать силы на новые участки под давлением правительственных сил Сирии, которые действуют при поддержке ВКС РФ.

    «Ан-Нусра» оставляет одно поселение за другим, чем пользуются боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что за последние шесть дней игиловцам удалось занять уже более 20 населенных пунктов, оставленных «Ан-Нусрой».

    Боевики ИГИЛ захватили у «Джебхат ан-Нусры» 20 поселений на севере Хамы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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