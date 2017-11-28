Боевики ИГИЛ захватили у «Джебхат ан-Нусры» 20 поселений на севере Хамы

Хама, 28 ноября. Боевики «Исламского государства»1 пользуются отступлением «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

По данным сирийских военных источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) вынуждены постоянно отступать и перебрасывать силы на новые участки под давлением правительственных сил Сирии, которые действуют при поддержке ВКС РФ.

«Ан-Нусра» оставляет одно поселение за другим, чем пользуются боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что за последние шесть дней игиловцам удалось занять уже более 20 населенных пунктов, оставленных «Ан-Нусрой».

1 Организация запрещена на территории РФ.