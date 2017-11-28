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Полицейские задержали молодого человека, «заминировавшего» колледж в Петербурге
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    Полицейские задержали молодого человека, «заминировавшего» колледж в Петербурге

    13:04  28 Ноября 2017
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    Полицейские задержали молодого человека, «заминировавшего» колледж в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Кировского района Петербурга задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в ложном сообщении о заминировании колледжа.

    Сообщается, что днем 27 ноября неизвестный молодой человек набрал номер полиции и сообщил, что в учебном заведении на улице Морской Пехоты заложена бомба. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в реставрационный колледж, провели тщательную проверку всех помещений, однако никаких взрывоопасных устройств не обнаружили.

    Не найдя на территории учебного заведения ничего подозрительного, полицейские переключились на поиски «телефонного террориста». Задержать молодого человека оказалось не трудно — оказалось, он звонил в полицию с чужого телефона, который беспечный хозяин оставил без присмотра, уточняет «Комсомольская правда в Петербурге»

    По факту ложного сообщения о заминировании проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #минирование #телефонный террорист #колледж
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