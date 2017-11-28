«У США нет победного сценария»: сенатор Морозов о переговорах по Донбассу

Соединенные Штаты и Российская Федерация в обсуждении вопроса о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе сделали шаг назад. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, рассказывая о своей встрече с помощником президента РФ Владимиром Сурковым в Белграде 13 ноября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Волкера, Москва снова настаивает на своем первоначальном предложении — миссия должна обеспечить защиту наблюдателей ОБСЕ. Соединенные Штаты же хотят, чтобы миротворцы контролировали соблюдение перемирия от линии соприкосновения враждующих сторон до российско-украинской границы.

«Победный сценарий»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН переговоры Волкера и Суркова.

«Проблема заключается в том, что у американцев нет победного сценария разрешения кризиса в Донбассе. Любой вариант политического урегулирования, будь это «Минск» или миротворческая миссия, приведет к неизбежному кризису в Киеве с непонятными перспективами. Поэтому Волкер занимается тем, что, не имея позитивной повестки, торпедирует нашу», — пояснил Олег Морозов.

Провокация

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что Курт Волкер в очередной раз проявил себя как подстрекатель.