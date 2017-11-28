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У США нет победного сценария: сенатор Морозов о переговорах по Донбассу
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    У США нет победного сценария: сенатор Морозов о переговорах по Донбассу

    12:38  28 Ноября 2017
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    «У США нет победного сценария»: сенатор Морозов о переговорах по Донбассу

    Соединенные Штаты и Российская Федерация в обсуждении вопроса о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе сделали шаг назад. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, рассказывая о своей встрече с помощником президента РФ Владимиром Сурковым в Белграде 13 ноября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По словам Волкера, Москва снова настаивает на своем первоначальном предложении — миссия должна обеспечить защиту наблюдателей ОБСЕ. Соединенные Штаты же хотят, чтобы миротворцы контролировали соблюдение перемирия от линии соприкосновения враждующих сторон до российско-украинской границы.

    «Победный сценарий»

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН переговоры Волкера и Суркова.

    Сенатор Олег Морозов

    «Проблема заключается в том, что у американцев нет победного сценария разрешения кризиса в Донбассе.  Любой вариант политического урегулирования, будь это «Минск» или миротворческая миссия, приведет к неизбежному кризису в Киеве с непонятными перспективами. Поэтому Волкер занимается тем, что, не имея позитивной повестки, торпедирует нашу», — пояснил Олег Морозов.

    Провокация

    Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что Курт Волкер в очередной раз проявил себя как подстрекатель.

    «Он пытается внести раздор в согласованную позицию российской стороны на минских переговорах. В связи со сменой власти в Луганской народной республике в социальных сетях пошли разговоры о якобы имеющих место разногласиях в Москве по поводу инструментов влияния на ситуацию в непризнанных республиках. Волкер, зная об этих разговорах, пытается публично ослабить позиции Владислава Суркова и спровоцировать Москву на односторонний выход из минских соглашений», — резюмировал Максим Жаров.

    Автор: Илья Муромский
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