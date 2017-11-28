У США нет победного сценария: сенатор Морозов о переговорах по Донбассу
Соединенные Штаты и Российская Федерация в обсуждении вопроса о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе сделали шаг назад. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, рассказывая о своей встрече с помощником президента РФ Владимиром Сурковым в Белграде 13 ноября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
По словам Волкера, Москва снова настаивает на своем первоначальном предложении — миссия должна обеспечить защиту наблюдателей ОБСЕ. Соединенные Штаты же хотят, чтобы миротворцы контролировали соблюдение перемирия от линии соприкосновения враждующих сторон до российско-украинской границы.
«Победный сценарий»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН переговоры Волкера и Суркова.
«Проблема заключается в том, что у американцев нет победного сценария разрешения кризиса в Донбассе. Любой вариант политического урегулирования, будь это «Минск» или миротворческая миссия, приведет к неизбежному кризису в Киеве с непонятными перспективами. Поэтому Волкер занимается тем, что, не имея позитивной повестки, торпедирует нашу», — пояснил Олег Морозов.
Провокация
Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что Курт Волкер в очередной раз проявил себя как подстрекатель.
«Он пытается внести раздор в согласованную позицию российской стороны на минских переговорах. В связи со сменой власти в Луганской народной республике в социальных сетях пошли разговоры о якобы имеющих место разногласиях в Москве по поводу инструментов влияния на ситуацию в непризнанных республиках. Волкер, зная об этих разговорах, пытается публично ослабить позиции Владислава Суркова и спровоцировать Москву на односторонний выход из минских соглашений», — резюмировал Максим Жаров.