Сенатор Косачев посетит Сирию с рабочим визитом в декабре

Москва, 28 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев посетит Сирию 19-23 декабря. Сенатор примет участие в заседании рабочей группы Межпарламентского союза по САР в качестве председателя, об этом говорится в плане зарубежных поездок парламентариев.

Российский сенатор Константин Косачев отправится с рабочей поездкой в Сирию 19 декабря. По его словам, рабочая группа МПС намерена встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом, а также представителями парламентских фракций.

Напомним, что рабочая группа была создана по инициативе Москвы, она будет состоять из 12 членов — шесть членов исполнительного комитета. В него вошли представители Франции, Ирана, РФ, Египта, Кубы, Анголы. В шестерку геополитических групп войдут представители ФРГ, Мексики и Марокко.

Ранее глава государства РФ Владимир Путин заявил о переходе к политическому процессу в САР, объявив о скором завершении военной операции.