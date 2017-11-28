Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Североморска ответит перед судом за пьяное изнасилование юной девушки
Новости Сирии
Сенатор Косачев посетит Сирию с рабочим визитом в декабре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенатор Косачев посетит Сирию с рабочим визитом в декабре

    12:38  28 Ноября 2017  /обновлено: 12:38  28 Ноября 2017
    65

    Сенатор Косачев посетит Сирию с рабочим визитом в декабре

    Москва, 28 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев посетит Сирию 19-23 декабря. Сенатор примет участие в заседании  рабочей группы Межпарламентского союза по САР  в качестве председателя, об этом говорится в плане зарубежных поездок парламентариев. 

    Российский сенатор Константин Косачев отправится с рабочей поездкой в Сирию 19 декабря. По его словам, рабочая группа МПС намерена встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом, а также представителями парламентских фракций.

    Напомним, что рабочая группа была создана по инициативе Москвы, она будет состоять из 12 членов — шесть членов исполнительного комитета. В него вошли представители Франции, Ирана, РФ, Египта, Кубы, Анголы. В шестерку геополитических групп войдут представители ФРГ, Мексики и Марокко. 

    Ранее глава государства РФ Владимир Путин заявил о переходе к политическому процессу в САР, объявив о скором завершении военной операции. 

    Сенатор Косачев посетит Сирию с рабочим визитом в декабре

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #косачев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть