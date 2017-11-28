Сирия сегодня: боевики ИГ в Дейр-эз-Зоре готовы сдать позиции, ликвидация «гнезда» снайперов в Дамаске

Сирия, 28 ноября. Окруженные террористы ИГИЛ1 готовы сдаться и уйти в Идлиб; сирийский спецназ уничтожил группу боевиков «Фейлак ар-Рахман»; правительство САР примет участие в следующем раунде женевских мирных переговоров. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики ИГИЛ готовы сдаться в обмен на «путевку» в Идлиб

Группа террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), принадлежащих к группировке «Лива аль-Акса», попросила переправить боевиков в провинцию Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

После захвата более 250 террористов Сирийской арабской армией (САА) на острове Кати в начале этого месяца оставшиеся боевики ИГИЛ и их семьи предложили сдать правительственным силам последние территории, находящиеся под контролем «самопровозглашенного халифата» в обмен на безопасный переход в провинцию Идлиб.

Последние карманы ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор сокращаются с каждым днем, и единственные районы в Сирии, где террористы могут найти временное убежище, находятся в некоторых частях провинции Идлиб.

До изгнания из провинций Идлиб и Хама «Лива аль-Акса» (ранее «Джунд аль-Акса») была одной из повстанческих групп, которая не была враждебна по отношению к ИГ. Однако неясно, что может произойти в случае, если боевики и их семьи переедут в эту провинцию.

«Исламское государство» уже пыталось создать присутствие в провинции Идлиб и сумело захватить несколько небольших городов вдоль оси Идлиб — Хама, но это не что иное, как небольшой карман между передовыми линиями «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и военнослужащими армии Башара Асада.

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве

Сирийская правительственная делегация прибудет в Женеву на восьмой раунд переговоров по Сирии в среду, 29 ноября, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

«Сирийская делегация приедет в Женеву 29 ноября для нового раунда переговоров», — сообщает агентство со ссылкой на источник. Он также добавил, что делегацию по-прежнему возглавит Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

Ранее ежедневная газета «Аль-Ватан» сообщила, что правительственная делегация затягивает свое прибытие в Женеву из-за документа, принятого сирийской оппозицией на конференции в Эр-Рияде, в которой содержатся формулировки о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода. Восьмой раунд будет посвящен двум вопросам: подготовке конституции и проведению выборов на ее основе.

Ликвидация «гнезда» снайперов

Сирийская группа специального назначения совершила в понедельник нападение в тылу противника, атаковав позиции группировки «Фейлак ар-Рахман» в районе Восточной Гуты Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Спецоперация началась, когда сирийские войска проникли на позиции врага для зачистки группы снайперов, атакующих САА в этом районе. Вскоре после начала нападения группа сирийского спецназа нейтрализовала группу боевиков, конфисковав их оружие.

После нападения сирийские военные вернулись на свои позиции, дабы избежать конфронтации с боевиками в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.