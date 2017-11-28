Запущенный с «Восточного» спутник «Метеор-М» не вышел на расчетную орбиту — Роскосмос

Москва, 28 ноября. Роскосмосу не удалось установить связь с запущенным сегодня утром с космодрома «Восточный» метеорологическим спутником «Метеор-М» №2–1. Об этом сообщило российское космическое агентство.

Напомним, сегодня утром с космодрома «Восточный» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была доставить орбиту 19 спутников из разных стран, в том числе России, США и Японии. Главным грузом разгонного блока являлся метеорологический спутник из второй серии спутников «Метеор-М» массой 2778 кг.

«В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», — сообщили в Роскосмосе.

«Метеор-М» — серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения. Первый из спутников второй серии был запущен с космодрома «Байконур» летом 2014 года и с тех пор продолжает работать в штатном режиме. Запуск следующего спутника этой серии запланирован на первое полугодие 2018 года.