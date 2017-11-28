Пушков о планах Трампа в Донбассе: Для начала пусть откажет Киеву в оружии

Москва, 28 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы президента США Дональда Трампа в Донбассе.

О них рассказал ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. По его словам, Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно свои территории.

«Я знаю, услышав об этом от президента напрямую, что он хочет это сделать. Он хочет достичь мира. Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию. Это просто очевидно», — подчеркнул Волкер в интервью Politico.

В ответ Пушков напомнил о планах США поставлять оружие Киеву. Так, 25 ноября начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Киев согласовал списки вооружений, поставок которых ожидает от США. «Ждем только политического решения», — добавил он.

«Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе Донбасс. Тогда для начала пусть откажет Киеву в оружии. Силой оружия и ненависти Донбасс не вернуть», — заявил Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе Донбасс. Тогда для начала пусть откажет Киеву в оружии. Силой оружия и ненависти Донбасс не вернуть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 28, 2017

Подписчики сенатора в ответах назвали планы Трампа на Украине «хотелками», напомнив, что главным является то, чего хотят жители Донбасса, а не американский президент.

Мало чего хочет трамп,главное,что хотят жители Донбасса. — Эмилия Третьякова (@20e6dc0f5e67464) November 28, 2017

А мы вот от Аляски бы не отказались. Как быть? Может им тоже о наших хотелках рассказать? — АН Жилищные решения (@AnzhirRu) November 28, 2017

А один из жителей Донбасса заявил, что юго-восток страны Киеву никак не вернуть: «точка «невозврата» пройдена еще в Славянске».