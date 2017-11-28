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Де Мистура встретился с постпредами стран Совбеза ООН перед переговорами по Сирии
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    Де Мистура встретился с постпредами стран Совбеза ООН перед переговорами по Сирии

    12:47  28 Ноября 2017
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    Де Мистура встретился с постпредами стран Совбеза ООН перед переговорами по Сирии

    Женева, 28 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел совещание с постоянными представителями стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН перед началом очередного раунда переговоров по Сирии в Женеве.

    28 ноября в Женеве пройдет восьмой раунд межсирийских переговоров. Де Мистура проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции во главе с Насером Харири. Также на среду, 29 ноября, у него запланирована встреча с постоянным представителем Сирии в ООН Башаром Джаафари и делегацией из Дамаска.

    Перед этим спецпосланник ООН по Сирии провел обсуждение с участием представителей стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

    Де Мистура встретился с постпредами стран Совбеза ООН перед переговорами по Сирии

    По словам де Мистуры, он надеется, что участники межсирийских переговоров смогут продвинутся в решении вопросов выработки конституции страны и подготовки к выборам.

    Автор: Катерина Тимошенская
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