Новые точки продажи браслетов «Тройка» появились в метро Москвы 

Москва, 28 ноября. В метро Москвы открылись новые точки продажи браслетов с чипом карты «Тройка». Соответствующая информация размещена на сайте мэра и правительства столицы.

Теперь браслеты можно приобрести не только в магазинах, продающих сувениры на станциях «Маяковская» и «Трубная» и на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

Жители и гости Москвы могут купить браслеты еще на десяти станциях подземки: на «Площади революции», «Баррикадной», «Павелецкой», «Арбатской» и других, уточняет «Вечерняя Москва».

Кроме того, расширена цветовая гамма украшений — теперь браслеты для женщин выполнены в 15 цветах, для мужчин – в семи.

Напомним, ранее в московском метрополитене сообщили, что уже реализовали больше 21 тысячи брелоков, колец и браслетов с функцией транспортной карты «Тройка» и «Стрелка». Отметим, начали продажу полезных сувениров в столичной подземке в октябре 2017 года.