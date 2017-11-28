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Новые точки продажи браслетов «Тройка» появились в метро Москвы 
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    Новые точки продажи браслетов «Тройка» появились в метро Москвы 

    12:37  28 Ноября 2017
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    Новые точки продажи браслетов «Тройка» появились в метро Москвы 

    Москва, 28 ноября. В метро Москвы открылись новые точки продажи браслетов с чипом карты «Тройка». Соответствующая информация размещена на сайте мэра и правительства столицы. 

    Теперь браслеты можно приобрести не только в магазинах, продающих сувениры на станциях «Маяковская» и «Трубная» и на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

    Жители и гости Москвы могут купить браслеты еще на десяти станциях подземки: на «Площади революции», «Баррикадной», «Павелецкой», «Арбатской» и других, уточняет «Вечерняя Москва»

    Кроме того, расширена цветовая гамма украшений — теперь браслеты для женщин выполнены в 15 цветах, для мужчин – в семи.

    Напомним, ранее в московском метрополитене сообщили, что уже реализовали больше 21 тысячи брелоков, колец и браслетов с функцией транспортной карты «Тройка» и «Стрелка». Отметим, начали продажу полезных сувениров в столичной подземке в октябре 2017 года. 

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #метро #тройка #браслет
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