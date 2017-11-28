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Эрдоган намерен обсудить с Трампом разоружение курдов в Сирии
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    Эрдоган намерен обсудить с Трампом разоружение курдов в Сирии

    12:15  28 Ноября 2017  /обновлено: 12:40  28 Ноября 2017
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    Эрдоган намерен обсудить с Трампом разоружение курдов в Сирии

    Анкара, 28 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен продолжать переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу острых политических тем в отношениях между Турцией и США — в том числе разоружения курдских сил в Сирии.

    По словам Эрдогана, будет обсуждаться тема курдского ополчения в Сирии — Анкара продолжает настаивать на полном разоружении курдских формирований, опасаясь, что предоставленное Пентагоном оружие попадет в руки курдских сепаратистов в Турции. Кроме того, темой для обсуждения станет сотрудничество Соединенных Штатов и Турции в области ВПК.

    Кроме того, сообщает Reuters, Эрдоган намерен вновь поднять тему ареста и экстрадиции турецкого священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, который пользуется правом убежища в США — в Турции Гюлена считают основателем разветвленной сети антиправительственных организаций и вдохновителем летнего путча 2015 года.

    Эрдоган намерен обсудить с Трампом разоружение курдов в Сирии

    Автор: Валентин Меликов
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    #трамп #эрдоган
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