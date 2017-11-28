Эрдоган намерен обсудить с Трампом разоружение курдов в Сирии

Анкара, 28 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен продолжать переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу острых политических тем в отношениях между Турцией и США — в том числе разоружения курдских сил в Сирии.

По словам Эрдогана, будет обсуждаться тема курдского ополчения в Сирии — Анкара продолжает настаивать на полном разоружении курдских формирований, опасаясь, что предоставленное Пентагоном оружие попадет в руки курдских сепаратистов в Турции. Кроме того, темой для обсуждения станет сотрудничество Соединенных Штатов и Турции в области ВПК.

Кроме того, сообщает Reuters, Эрдоган намерен вновь поднять тему ареста и экстрадиции турецкого священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, который пользуется правом убежища в США — в Турции Гюлена считают основателем разветвленной сети антиправительственных организаций и вдохновителем летнего путча 2015 года.