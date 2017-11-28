Ученые выяснили, почему человек до сих пор не встретил инопланетян‍

Нью-Йорк, 28 ноября. Ученые выдвинули три основные теории, которые объясняют, почему человек все еще не встретил инопланетян.

В течение многих лет человечество пытается установить контакт с представителями инопланетных цивилизаций. Ученые приводят все новые и новые гипотезы существования внеземной жизни. Однако до сих пор ни одни человек так и не встретил настоящего пришельца.

На сегодняшний день выделяется так называемый парадокс Ферми, в основе которого лежит тезис о том, что за миллиарды существования Вселенной в ней должны были появиться какие-то инопланетные цивилизации. Сложно понять, почему человечество до сих пор их не обнаружило.

Эксперты объясняют это следующим образом. Во-первых, люди все еще могут оставаться единственной разумной цивилизацией, жизни на других планетах может и вовсе не существовать, передает «Ньюинформ».

Во-вторых, если инопланетные цивилизации все-таки существуют, то они могут серьезно отставать в развитии от человечества.

В-третьих, любая разумная жизнь рано или поздно себя разрушает. Прогресс продолжается до момента, когда цивилизация создает оружие, способное ее уничтожить. Возможно, именно это стало причиной исчезновения инопланетян, не исключают ученые.