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Ученые выяснили, почему человек до сих пор не встретил инопланетян‍
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    Ученые выяснили, почему человек до сих пор не встретил инопланетян‍

    12:12  28 Ноября 2017
    1758

    Ученые выяснили, почему человек до сих пор не встретил инопланетян‍

    Нью-Йорк, 28 ноября. Ученые выдвинули три основные теории, которые объясняют, почему человек все еще не встретил инопланетян.

    В течение многих лет человечество пытается установить контакт с представителями инопланетных цивилизаций. Ученые приводят все новые и новые гипотезы существования внеземной жизни. Однако до сих пор ни одни человек так и не встретил настоящего пришельца.

    На сегодняшний день выделяется так называемый парадокс Ферми, в основе которого лежит тезис о том, что за миллиарды существования Вселенной в ней должны были появиться какие-то инопланетные цивилизации. Сложно понять, почему человечество до сих пор их не обнаружило.

    Эксперты объясняют это следующим образом. Во-первых, люди все еще могут оставаться единственной разумной цивилизацией, жизни на других планетах может и вовсе не существовать, передает «Ньюинформ».

    Во-вторых, если инопланетные цивилизации все-таки существуют, то они могут серьезно отставать в развитии от человечества.

    В-третьих, любая разумная жизнь рано или поздно себя разрушает. Прогресс продолжается до момента, когда цивилизация создает оружие, способное ее уничтожить. Возможно, именно это стало причиной исчезновения инопланетян, не исключают ученые.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #космос #пришельцы
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