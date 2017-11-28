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Политика
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Украина
Жители Донбасса ответили депутату Рады, назвавшему их «тараканами»
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    Жители Донбасса ответили депутату Рады, назвавшему их «тараканами»

    12:39  28 Ноября 2017
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    «Каминг-аут дегенерата»: жители Донбасса ответили назвавшему их тараканами депутату

    Киев, 28 ноября. Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский назвал жителей Донбасса «тараканами, которые заслуживают не особого статуса, а дихлофоса». Об этом он написал в своем блоге, комментируя смену власти в Луганской народной республике (ЛНР). 

    «Каминг-аут дегенерата»: жители Донбасса ответили назвавшему их тараканами депутату

    «Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже когда миллион их родится на моей кухне — это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч «Джавелинов», — заявил он.

    Возмущенные жители Донбасса ответили скандальному депутату, назвав его «дегенератом». 

    «Каминг-аут дегенерата»: жители Донбасса ответили назвавшему их тараканами депутату

    Некоторые пользователи иронично восприняли «признания» народного депутата.

    «Каминг-аут дегенерата»: жители Донбасса ответили назвавшему их тараканами депутату

    Напомним, Киев весной 2014 года начал боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после военного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Российская Федерация поддерживает жителей республик, организовывая постоянную доставку гуманитарной помощи. Отметим, что о военной помощи Донбассу речи не идет.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #донбасс #украина #лнр #рыбчинский
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