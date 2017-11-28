Жители Донбасса ответили депутату Рады, назвавшему их «тараканами»

Киев, 28 ноября. Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский назвал жителей Донбасса «тараканами, которые заслуживают не особого статуса, а дихлофоса». Об этом он написал в своем блоге, комментируя смену власти в Луганской народной республике (ЛНР).

«Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже когда миллион их родится на моей кухне — это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч «Джавелинов», — заявил он.

Возмущенные жители Донбасса ответили скандальному депутату, назвав его «дегенератом».

Некоторые пользователи иронично восприняли «признания» народного депутата.

Напомним, Киев весной 2014 года начал боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после военного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Российская Федерация поддерживает жителей республик, организовывая постоянную доставку гуманитарной помощи. Отметим, что о военной помощи Донбассу речи не идет.