Горящая шапка «Леди Вау»: чета Клинтонов годами получала миллионы из Москвы

Кто громче всех кричит: «Держи вора!»? Надеюсь, все читатели знают правильный ответ.

А кто громче всех кричал, что 45-й президент США Дональд Трамп — «агент Кремля», чуть ли не лично завербованный Владимиром Путиным еще в 1987 году в Петергофе? Правильно, сторонники соперницы Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон и те, кто себя за таковых выдают.

Недозачищенные хвосты

Хай стоял не то, что до небес, а на всю планету. «Русские хакеры», фейковые новости, оплаченная реклама в соцсетях, взлом сервера Национального комитета «партии осла» и так далее, по списку…

И что? Конечно, на этом фоне история о том, как госсекретарь США Клинтон помогала «Росатому» в 2009–2013 годах через «дочку» «Атомредметзолото» установить полный контроль над канадской компанией Uranium One, выглядела весьма бледно. Как и озвученная раскопавшей эти данные еще в апреле 2015 года газетой The New York Times сумма встречных пожертвований от сторон, заинтересованных в этой сделке.

Каков порядок цифр? 2,35 млн долл. в фонд Clinton Foundation от главы Uranium One Иэна Телфера и его делового партнера Фрэнка Джустры. 500 тыс. долл. от «Росатома» за лекцию Билла Клинтона в России. А также «пожертвования поступили и от других лиц, связанных с Uranium One», — по умолчанию подразумевалось, что они были не настолько значительными, как первые два.

5–7 миллионов долларов фактически за один нерентабельный и небольшой урановый рудник на территории США, проданный на 30% дороже его рыночной стоимости? Хороший бизнес, и тут просто не о чем говорить — на фоне других дел семейства Клинтон по всему миру.

Напомним, что NYT была одним из основных рупоров президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, а интервью у Телфера для Bloomberg по той же острой теме брали журналисты Уильям Кеннеди и Энди Хоффман, если вам что-то говорят эти фамилии.

То есть все это происходило в тот момент, когда решался вопрос о выдвижении «Леди Вау» от Демократической партии на президентские выборы 2016 года, и она активно «зачищала хвосты» — в том числе, при помощи таких вот «объективных журналистских расследований».

Уран из России

И все бы оно ничего, выиграй Хиллари ту политическую схватку у Трампа. Но она проиграла.

И не просто проиграла, а продолжила «бой после свистка», чего в американской политической практике не было, пожалуй, со времен Гражданской войны 1861–65 годов. И привлекла к этому бою если не миллионы, то сотни тысяч своих избирателей, а самое главное — многих своих спонсоров и единомышленников, входящих в структуры пресловутого Deep State, «глубинного государства».

Но, какими бы плохими христианами ни были те, кто реально определяет политику США, евангельскую максиму о том, что «дом, разделенный в основании своем, не устоит», они должны помнить и следовать ей безусловно.

Поэтому когда американский Конгресс принял решение еще раз — на этот раз уже всерьез! — расследовать причастность семейства Клинтон, некто Марин Катуса (Marin Katusa), представленный как «главный специалист по энергетике консалтинговой компании Casey Research», опубликовал на своем личном блоге katusaresearch.com статью под названием «Нерассказанная история про Клинтонов, уран и коррупцию».

В этой статье, главная цель которой — «размазать ответственность», он заявил, что:

1) подавляющую часть (более 50%) энергетического урана, дающего 20% выработки электричества в США, Америка «получает от недружественной России и бывших республик СССР, которые находятся под сильным влиянием России»; кроме того, РФ располагает почти половиной мировых мощностей по обогащению урана, поэтому Москва «держит Вашингтон за горло»; и данная ситуация не может быть изменена без национальной энергетической программы, реализация которой потребует не менее 10 лет и сотен миллиардов долларов;

2) чиновники правительства США позволили российскому президенту себя облапошить, вручив ему «больше контроля над энергообеспечением США, чем он когда-либо мог получить»; они отдали ему козырную карту (Trump), и теперь «всего лишь вопрос времени, когда Путин ее разыграет».

«Только представьте, что бы произошло, если бы США зависели от России более чем в 50% от своих потребностей в сырой нефти. Люди вышли бы на акции протеста в Вашингтоне», — утверждает автор.

Как будто что-то плохое…

Мегатонны — в мегаватты!

Ну, а теперь — та самая, обещанная в заголовке «горящая шапка».

По информации, достоверность которой в настоящее время подтвердить принципиально не удастся, «урановые» контакты между семейством Клинтонов и российской стороной начались еще в 1992 году, после избрания губернатора-демократа из Арканзаса 42-м президентом США.

Причем «заход» произошел со стороны южнокорейского лобби, официально сделка, получившая название ВОУ—НОУ с девизом «Мегатонны — в мегаватты!» была оформлена через «комиссию Гора–Черномырдина», а чета Клинтонов получила за это 142 млн долл. в течение 1993–2000 годов. А это уже достаточно серьезные деньги. Кое-что, намекают, досталось и Альберту Гору.

Вряд ли комиссия Конгресса США заинтересуется проверкой данной информации. Но если окажется, что она имеет хотя бы приблизительное отношение к действительности, то многие аспекты американской политики по отношению к России могут приобрести во многом неожиданное и, казалось бы, невероятное объяснение.