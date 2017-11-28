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Медведев высоко оценил научную экспедицию сотрудников НИИ им. Лихачева в Сирии
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    Медведев высоко оценил научную экспедицию сотрудников НИИ им. Лихачева в Сирии

    12:06  28 Ноября 2017
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    Медведев высоко оценил научную экспедицию сотрудников НИИ им. Лихачева в Сирии

    Москва, 28 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отметил работу сотрудников Российского научно- исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева в Сирии.

    Дмитрий Медведев поздравил сотрудников НИИ им. Лихачева с 25-летием со дня основания организации. Он отметил профессионализм и нацеленность на результат исследователей, которые большую часть времени проводят в экспедициях, а не в кабинетах. Отдельного внимания заслуживает работа в Сирии.

    «Беспрецедентной стала ваша научная экспедиция в Сирию, где вы буквально в боевых условиях проводили обследование уникальных памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, которые оказались под угрозой уничтожения», — подчеркнул он.

    Напомним, что группа российских саперов принимала участие в разминировании сирийской Пальмиры, которая пострадала от действий боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Ранее российские ученые передали САР 3D-модель города, которая поможет восстановить и привести в первозданный вид пострадавшие памятники. 

    Медведев высоко оценил научную экспедицию сотрудников НИИ им. Лихачева в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #медведев
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