Медведев высоко оценил научную экспедицию сотрудников НИИ им. Лихачева в Сирии

Москва, 28 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отметил работу сотрудников Российского научно- исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева в Сирии.

Дмитрий Медведев поздравил сотрудников НИИ им. Лихачева с 25-летием со дня основания организации. Он отметил профессионализм и нацеленность на результат исследователей, которые большую часть времени проводят в экспедициях, а не в кабинетах. Отдельного внимания заслуживает работа в Сирии.

«Беспрецедентной стала ваша научная экспедиция в Сирию, где вы буквально в боевых условиях проводили обследование уникальных памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, которые оказались под угрозой уничтожения», — подчеркнул он.

Напомним, что группа российских саперов принимала участие в разминировании сирийской Пальмиры, которая пострадала от действий боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Ранее российские ученые передали САР 3D-модель города, которая поможет восстановить и привести в первозданный вид пострадавшие памятники.

1 Организация запрещена на территории РФ.