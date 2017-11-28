Сирия новости 28 ноября 12.30: САА и ВКС РФ уничтожили шесть боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов ИГ

Сирия, 28 ноября. САА и ВКС РФ уничтожили шесть боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов ИГ1, в Алеппо разворачивается конфликт между группировками ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, уничтожили десятки террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ нейтрализовали шестерых боевиков «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: проводит аресты своих командиров в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укрепрайонов радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, с использованием тяжелой артиллерии. По информации одного из местных источников, правительственные войска наносят удары по зонам дислокации боевиков в районах поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира. В это же время радикалы открыли минометный огонь по Харасте. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

Smart News Agency передает также, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков недалеко от ферм Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке провинции Алеппо, отмечаются боестолкновения между представителями военного совета города, состоящего из боевиков Сирийской свободной армии (ССА), и одной из группировок ССА. Конфликт начался с того, что лидеры военного совета отказались отпустить из-под ареста задержанных ранее членов вооруженного формирования. О противостоянии между боевиками «свободной армии» пишет информационное агентство Almanar News.

На северо-западе региона продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. По данным Almanar News, ССА ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в поселении Басофан к югу от Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников установила контроль над поселением Аль-Ашара в пригороде Дейр-эз-Зора. По данным информационного агентства Almanar News, в ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов «Исламского государства»1. Кроме того, солдаты армии САР захватили несколько единиц техники и склад боеприпасов радикальных исламистов.

Также Almanar News пишет, что в городе Хаджин, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции, террористы ИГ арестовывают боевиков, сбежавших с поля боя. По данным информагентства, исламистов берут под стражу вместе с членами их семей.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Абу Дали в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@omawi.news.agency).

В административном центре региона боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких командиров коалиции. По информации агентства Almanar News, причиной для массового взятия под стражу главарей группировки стали слухи о возможном отделении «верхушки» «Тахрир аш-Шам» для создания в Идлибе нового радикального военизированного формирования.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой»1. Информационное агентство Almanar News передает, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ уничтожили шестерых боевиков «Тахрир аш-Шам». В числе ликвидированных исламистов был полевой командир. В результате боев армии САР удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов «Ан-Нусры» деревни Мустариха. Таким образом, бригады Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием российской авиации вплотную подошли к границе с провинцией Идлиб.

Ирак

Силы безопасности Ирака обнаружили и арестовали одного из самых разыскиваемых в провинции Дияла террористов «Исламского государства». Мужчине удавалось скрыться от правосудия в течение последних девяти лет. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что арестованный являлся организатором, по меньшей мере, четырех крупных террористических актов. Исламиста взяли под стражу в районе Аль-Халесв.

Турецкая авиация нанесла очередной удар по позициям курдских военизированных отрядов в горах Асос в провинции Сулеймания. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)