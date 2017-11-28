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Американский эксперт оценил шансы России победить соседние страны
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    Американский эксперт оценил шансы России победить соседние страны

    11:59  28 Ноября 2017
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    Американский эксперт оценил шансы России победить соседние страны

    Вашингтон, 28 ноября. Американский аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа и Гарвардского университета представил доклад, в котором рассказал о сильных и слабых сторонах российской программы вооружений на 2017-2018 годы.

    В документе, в частности, отмечается, что Россия достаточно сильна, чтобы воевать с рядовым противником, она также способна победить любую страну, с которой имеет сухопутные границы. Исключение составляет Китай.

    «В некоторых областях, таких как противовоздушная оборона, противокорабельные ракеты и электронная война, Россия будет продолжать поддерживать имеющиеся возможности, превосходящие таковые у других», — заявил Горенбург.

    Эксперт убежден, что российские военные технологии в области БПЛА и высокоточных боевых зарядов уступают зарубежным аналогам. Однако этот разрыв в последнее время все больше и больше сокращается, добавил он.

    Американский эксперт оценил шансы России победить соседние страны

    До сих пор одной из главных проблем для российских военнослужащих остается недостаточное финансирование проектов, считает Горенбург. Он также добавил, что приоритет в российской программе вооружений на 2017-2018 годы отдан усовершенствованию ядерного арсенала страны и сухопутным войскам. Все это ищет в ущерб поддержке военно-морского флота.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #военный потенциал
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