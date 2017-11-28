Американский эксперт оценил шансы России победить соседние страны

Вашингтон, 28 ноября. Американский аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа и Гарвардского университета представил доклад, в котором рассказал о сильных и слабых сторонах российской программы вооружений на 2017-2018 годы.

В документе, в частности, отмечается, что Россия достаточно сильна, чтобы воевать с рядовым противником, она также способна победить любую страну, с которой имеет сухопутные границы. Исключение составляет Китай.

«В некоторых областях, таких как противовоздушная оборона, противокорабельные ракеты и электронная война, Россия будет продолжать поддерживать имеющиеся возможности, превосходящие таковые у других», — заявил Горенбург.

Эксперт убежден, что российские военные технологии в области БПЛА и высокоточных боевых зарядов уступают зарубежным аналогам. Однако этот разрыв в последнее время все больше и больше сокращается, добавил он.

До сих пор одной из главных проблем для российских военнослужащих остается недостаточное финансирование проектов, считает Горенбург. Он также добавил, что приоритет в российской программе вооружений на 2017-2018 годы отдан усовершенствованию ядерного арсенала страны и сухопутным войскам. Все это ищет в ущерб поддержке военно-морского флота.