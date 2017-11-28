Лавров упрекнул Запад в потакании не желающему выполнять «Минск-2» Киеву

Москва, 28 ноября. Запад потакает позиции Киева, который не хочет выполнять минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общего собрания Российского совета по международным делам.

Лавров отметил, что из-за позиций западных стран и Киева решение кризиса в Донбассе по-прежнему не продвинулось.

«Не урегулирован внутриполитический кризис на соседней нам Украине из-за категорического нежелания киевской власти выполнять минские договоренности в той части, в которой они их касаются, и стремления западных кураторов Киева потакать такой позиции», — констатировал российский министр.

Ранее украинский президент Петр Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО. Он добавил, что это БТР сможет уничтожать противника в любых погодных условиях на максимальной дальности.