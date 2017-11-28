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Ирак: семьи погибших в Киркуке курдов требуют от властей провести расследование
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    Ирак: семьи погибших в Киркуке курдов требуют от властей провести расследование

    12:35  28 Ноября 2017
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    Ирак: семьи погибших в Киркуке курдов требуют от властей провести расследование

    Киркук, 28 ноября. Семьи бойцов курдского ополчения пешмерга требуют от властей расследования событий, приведших к гибели 26 военнослужащих из Сулеймании.

    В ходе вторжения иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») в спорные территории 16 октября текущего года погибло 26 бойцов пешмерга из города Сулеймания. Некоторые представители власти обвиняют «Патриотический союз Курдистана» и его бывшего лидера Джалаля Талабани в сдаче провинции Киркук иракским войскам. Всего в результате столкновений на севере Ирака погибло не менее 60 курдских ополченцев.

    Семьи погибших требуют провести расследование этих событий и наказать виновных. Ранее отмечалось, что иракская армия и «Хашд аш-Шааби» вторглись в спорные с курдами районы после проведения референдума о независимости Курдистана. Во время голосования более 93 процентов населения проголосовали за отделение автономии от Ирака, пишет «Утро.ру».

    Ирак: семьи погибших в Киркуке курдов требуют от властей провести расследование

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #пешмерга
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