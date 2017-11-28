Ирак: семьи погибших в Киркуке курдов требуют от властей провести расследование

Киркук, 28 ноября. Семьи бойцов курдского ополчения пешмерга требуют от властей расследования событий, приведших к гибели 26 военнослужащих из Сулеймании.

В ходе вторжения иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») в спорные территории 16 октября текущего года погибло 26 бойцов пешмерга из города Сулеймания. Некоторые представители власти обвиняют «Патриотический союз Курдистана» и его бывшего лидера Джалаля Талабани в сдаче провинции Киркук иракским войскам. Всего в результате столкновений на севере Ирака погибло не менее 60 курдских ополченцев.

Семьи погибших требуют провести расследование этих событий и наказать виновных. Ранее отмечалось, что иракская армия и «Хашд аш-Шааби» вторглись в спорные с курдами районы после проведения референдума о независимости Курдистана. Во время голосования более 93 процентов населения проголосовали за отделение автономии от Ирака, пишет «Утро.ру».