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Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году
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    Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году

    12:01  28 Ноября 2017
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    Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году

    Москва, 28 ноября. Новый кроссовер Traverse компании Chevrolet выйдет на российский рынок в 2018 году. Об этом сообщают интернет-ресурсы, ориентированные на освещение событий авторынка.  

    Изначально старт продаж популярного у американских автолюбителей кроссовера должен был состояться еще в конце прошлого года, однако впоследствии появление модели на российском рынке отложили.

    Кроссовер, как и Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, будут поставлять в Россию непосредственно из США.

    Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году

    Сhevrolet Traverse — это большой кроссовер, длина которого составляет пять метров, а в салоне установлены три ряда сидений и 7-8 пассажирских  мест. На рынке США автомобиль доступен с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 258 лошадиных сил или с атмосферным двигателем V6 мощностью в 309 лошадиных сил. При этом стоит отметить, что за океаном цена кроссовера составляет не менее 30 тысяч долларов за базовую комплектацию.

    В настоящее время Traverse проходит сертификацию в России. В том числе проверяется совместимость модели с системой ГЛОНАСС, которой все кроссоверы должны быть оснащены в обязательном порядке.

    Напомним, недавно эксперты журнала Consumer Reports составили список самых надежных и удобных автомобилей текущего года. Как отмечает «Ura.ru», в списке нашлось место и автомобилю компании Chevrolet. Модель Cruze заняла второе место: специалисты, равно как и автолюбители, оценили не только соотношение цены и качества автомобиля, но и его уникальный дизайн. 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #chevrolet #авторынок #traverse
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