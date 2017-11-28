Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2018 году

Москва, 28 ноября. Новый кроссовер Traverse компании Chevrolet выйдет на российский рынок в 2018 году. Об этом сообщают интернет-ресурсы, ориентированные на освещение событий авторынка.

Изначально старт продаж популярного у американских автолюбителей кроссовера должен был состояться еще в конце прошлого года, однако впоследствии появление модели на российском рынке отложили.

Кроссовер, как и Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, будут поставлять в Россию непосредственно из США.

Сhevrolet Traverse — это большой кроссовер, длина которого составляет пять метров, а в салоне установлены три ряда сидений и 7-8 пассажирских мест. На рынке США автомобиль доступен с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 258 лошадиных сил или с атмосферным двигателем V6 мощностью в 309 лошадиных сил. При этом стоит отметить, что за океаном цена кроссовера составляет не менее 30 тысяч долларов за базовую комплектацию.

В настоящее время Traverse проходит сертификацию в России. В том числе проверяется совместимость модели с системой ГЛОНАСС, которой все кроссоверы должны быть оснащены в обязательном порядке.

Напомним, недавно эксперты журнала Consumer Reports составили список самых надежных и удобных автомобилей текущего года. Как отмечает «Ura.ru», в списке нашлось место и автомобилю компании Chevrolet. Модель Cruze заняла второе место: специалисты, равно как и автолюбители, оценили не только соотношение цены и качества автомобиля, но и его уникальный дизайн.