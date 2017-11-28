В Совфеде прокомментировали доклад Пентагона о противостоянии России

Одной из главных задач Пентагона в 2018 году станет стратегическое противостояние Российской Федерации, согласно докладу генерального инспектора американского прогресса в вооружении. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Помимо того, что Россия обладает серьезным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения асимметричных и нетрадиционных боевых действий», — говорится в тексте доклада, сообщает RT.

В докладе американского военного ведомства особое внимание уделяется внешней политике РФ, ее роли на территории Сирийской Арабской Республики.

Реакция Совфеда

Член Совета Федерации, сенатор Виктор Озеров прокомментировал ФАН доклад Пентагона.

«Сегодня у Соединенных Штатов по всему спектру отношения с Россией напряженные. Очень много у нас несовпадения точек зрения. Поэтому, если это противостояние политическое, то мы ощущаем его на себе через санкции. Если США говорят о военном противостоянии, то это, например, приближение структуры НАТО к российским границам. Но раз это доклад Пентагона, значит, рассматривается противостояние РФ в военной сфере. В таком случае, мы ответим симметрично, будем вырабатывать систему мер, которые помогут не только минимизировать угрозы, но и полностью их устранить», — пояснил Виктор Озеров.

Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что в докладе отмечается значительное развитие российских обычных и иных видов вооружения.