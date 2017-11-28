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В Совфеде прокомментировали доклад Пентагона о противостоянии России
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    В Совфеде прокомментировали доклад Пентагона о противостоянии России

    12:03  28 Ноября 2017  /обновлено: 12:15  28 Ноября 2017
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    Ответим симметрично: в Совфеде прокомментировали доклад Пентагона о противостоянии РФ

    Одной из главных задач Пентагона в 2018 году станет стратегическое противостояние Российской Федерации, согласно докладу генерального инспектора американского прогресса в вооружении. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Помимо того, что Россия обладает серьезным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения асимметричных и нетрадиционных боевых действий», — говорится в тексте доклада, сообщает RT.

    В докладе американского военного ведомства особое внимание уделяется внешней политике РФ, ее роли на территории Сирийской Арабской Республики.

    Реакция Совфеда

    Член Совета Федерации, сенатор Виктор Озеров прокомментировал ФАН доклад Пентагона.

    «Сегодня у Соединенных Штатов по всему спектру отношения с Россией напряженные. Очень много у нас несовпадения точек зрения. Поэтому, если это противостояние политическое, то мы ощущаем его на себе через санкции. Если США говорят о военном противостоянии, то это, например, приближение структуры НАТО к российским границам. Но раз это доклад Пентагона, значит, рассматривается противостояние РФ в военной сфере. В таком случае, мы ответим симметрично, будем вырабатывать систему мер, которые помогут не только минимизировать угрозы, но и полностью их устранить», — пояснил Виктор Озеров.

    Ответим симметрично: в Совфеде прокомментировали доклад Пентагона о противостоянии РФ

    Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что в докладе отмечается значительное развитие российских обычных и иных видов вооружения.

    «Приятно, что США дали такую оценку. Мы к этому действительно стремимся. Президентом поставлена задача. Мы сделали все, чтобы личный состав армии и флота в совершенстве владел современными видами вооружений и военной техникой. И готов был бы решить задачи как в плановой, так и во внезапной ситуации», — резюмировал Виктор Озеров.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #пентагон #армия #флот
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