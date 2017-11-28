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Украина
В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ
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    В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ

    12:22  28 Ноября 2017
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    В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ

    Киев, 28 ноября. Если российскую делегацию вернут в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), то тем самым Европа покажет свою деградацию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко. 

    Она раскритиковала заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который накануне сообщил о необходимости вернуть Россию в ПАСЕ без каких-либо условий. 

    Геращенко считает, что Ягланд должен беспокоиться за то, что якобы «РФ украла часть украинской территории», передает «ПолитНавигатор».

    «То, что РФ украла часть территории Украины, Грузии, его не беспокоит. Если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то это будет уже другая, деградировавшая Европа — тоже не приходит в голову генсека СЕ», — заявила вице-спикер Рады.

    В Раде заявили о «деградации Европы» после заявлений о необходимости вернуть РФ в ПАСЕ

    Напомним, ранее Ягланд заявил о том, что России необходимо возобновить работу в ПАСЕ.

    Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал позицию МИД Украины, который выступил против возвращения РФ в ПАСЕ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #ес #пасе #геращенко #европа #ягланд
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