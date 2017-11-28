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Украина
Порошенко объявил о создании «сверхмощного» БТР по стандартам НАТО
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    Порошенко объявил о создании «сверхмощного» БТР по стандартам НАТО

    11:55  28 Ноября 2017
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    Порошенко объявил о создании «сверхмощного» БТР по стандартам НАТО

    Киев, 28 ноября. Украинский президент Петр Порошенко лично объявил о создании на Украине нового бронетранспортера, который соответствует стандартам НАТО. Новый БТР был создан в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова.

    «Новый украинский БТР-4МВ1 — сверхмощная боевая машина, модернизированная для соответствия последним тенденциям бронетехники НАТО», — написал Порошенко на своей странице Facebook.

    По словам Порошенко, боевые системы нового БТР дополнены «оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной системой ведения огня».

    «Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности для вооружения ночью и в сложных погодных условиях», — пишет Порошенко.

    Порошенко объявил о создании «сверхмощного» БТР по стандартам НАТО

    Новый БТР-4МВ1 построен на основе украинского бронетранспортера БТР-4, который является самостоятельной разработкой украинских конструкторов. Специалисты неоднократно критиковали эти машины за «идеологическую отсталость», и большое количество проблем в эксплуатации при достаточно высокой стоимости. Отметим, в начале 2014 года армия Ирака вернула Украине сразу 42 купленных БТР-4 — больше половины поставленных Ираку бронемашин так и не завелись, а у многих были обнаружены даже трещины в броне корпуса. Казахстан также собирался закупить БТР-4, однако вернул поставленный тестовый образец с рекламацией.

    Порошенко объявил о создании «сверхмощного» БТР по стандартам НАТО

    При этом новый вариант бронемашины, как отмечают читатели в комментариях у Порошенко, также не может соответствовать стандартам НАТО — у БТР-4МВ1 обычные фары, в то время как по стандартам НАТО должны быть светодиодные с бронестеклом. 

    Автор: Валентин Меликов
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