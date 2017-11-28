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Политика
Песков прокомментировал слова Волкера о «конструктиве» и Донбассе
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    Песков прокомментировал слова Волкера о «конструктиве» и Донбассе

    11:31  28 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал слова Волкера о «конструктиве» и Донбассе

    Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о «возвращении Украине ее территорий» и конструктиве для «хоть какого-то» улучшения отношений России Соединенных Штатов.

    «РФ считает конструктивными попытки реанимировать процесс имплементации минских договоренностей по Украине, надеется, что США пройдут свою часть пути. Потому что без этого координация будет практически невозможна», — сказал Песков агентству РИА Новости.

    О конструктиве и планах Трампа на Украине Волкер заявил в интервью Politico. Кроме того, он назвал свою встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад» в плане обсуждения размещения в Донбассе охранной миссии ООН. Переговоры прошли 13 ноября в Белграде.

    При этом Волкер отметил, что если Белый дом хочет добиться результата, то это будет делаться через Суркова «и его отношения с президентом Путиным».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #минские соглашения #песков #волкер #конструктив
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