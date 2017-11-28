Эрбиль, 28 ноября. Премьер-министр курдской автономии Нечирван Барзани сообщил, что санкции Багдада против Эрбиля вредят, прежде всего, иракским беженцам.

Барзани отметил, что в отношении Курдистана Ирак ввел запрет на международные рейсы в Сулейманию и столицу автономии Эрбиль. Это отрицательно сказывает на гуманитарной ситуации в регионе.

Блокада не позволяет доставлять в Курдистан гуманитарную помощь, а также препятствует деятельности международных организаций по оказанию помощи беженцам и временно перемещенным лицам.

Санкции против Эрбиля были введены Багдадом после проведения в Курдистане референдума о независимости автономии от Ирака, пишет «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что курдская автономия приняла из Ирака большое количество беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала войны с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.