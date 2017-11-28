Сирия: ФАН публикует видео из действующего в Эс-Сувейде Центра здоровья и благотворительности

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Эс-Сувейде и снял на видео местный Центр здоровья и благотворительности «Аль-Хикма», где проходят лечение, все нуждающиеся в нем жители южной провинции. Центр был создан по инициативе местного представительства православной церкви.



Несмотря на то, что на территории Сирии до сих пор продолжается вооруженный конфликт, любой желающий может обратиться в учреждение за помощью. Всего в течение года можно пройти одну физиотерапию, одну лучевую терапию, лабораторные исследования. Кроме этого, другие медицинские услуги оказываются с 25 процентной скидкой. А членам семей погибших героев войны абсолютны все услуги оказываются безвозмездно.

Одна из посетительниц Центра «Аль-Хикма» с которой удалось пообщаться корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказала, что в Центре ей нравится, и здесь оказывают все необходимые медицинские услуги.

Напомним, провинция Эс-Сувейда, наряду с Эль-Кунейтрой и Даръа, входят в юго-западную зону деэскалации, которая была создана по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки».