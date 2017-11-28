Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Технологии
Tata представила самый дешевый в мире электромобиль Nano‍
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Tata представила самый дешевый в мире электромобиль Nano‍

    11:30  28 Ноября 2017
    54

    Tata представила самый дешевый в мире электромобиль Nano‍

    Дели, 28 ноября. В Индии стартовали продажи самого бюджетного электромобиля в мире. Модель Tata Nano была представлена еще в 2009 году, однако спрос на авто был низким, после чего продажи временно прекратились.

    В итоге разработчики Tata Motors решили повторно выпустить автомобиль на рынок, оснастив ее электроприводом. В индийской компании сообщили, что намерены сотрудничать с коллегами из Jayem Automotives, которые займутся разработкой электроники. Tata Motors будет заниматься созданием кузова.

    Tata представила самый дешевый в мире электромобиль Nano‍

    В будущем бюджетные электромобили будут продавать таксопаркам, в том числе Uber и Ola, с которыми уже заключены контракты. В ближайшие дни будет выпущено 350 моделей, сообщает «Ридус».

    Отмечается, что на одном заряде машина может проехать более 200 км. В 2009 году за электромобиль Nano просили всего 2500 долларов.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #индия #электромобиль #tata motors
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть