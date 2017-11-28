Tata представила самый дешевый в мире электромобиль Nano‍

Дели, 28 ноября. В Индии стартовали продажи самого бюджетного электромобиля в мире. Модель Tata Nano была представлена еще в 2009 году, однако спрос на авто был низким, после чего продажи временно прекратились.

В итоге разработчики Tata Motors решили повторно выпустить автомобиль на рынок, оснастив ее электроприводом. В индийской компании сообщили, что намерены сотрудничать с коллегами из Jayem Automotives, которые займутся разработкой электроники. Tata Motors будет заниматься созданием кузова.

В будущем бюджетные электромобили будут продавать таксопаркам, в том числе Uber и Ola, с которыми уже заключены контракты. В ближайшие дни будет выпущено 350 моделей, сообщает «Ридус».

Отмечается, что на одном заряде машина может проехать более 200 км. В 2009 году за электромобиль Nano просили всего 2500 долларов.