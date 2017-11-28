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Происшествия
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Украина
Меджлис дал инструкции своим агентам в Крыму: Не ходить по одному, людей избегать
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    Меджлис дал инструкции своим агентам в Крыму: Не ходить по одному, людей избегать

    11:46  28 Ноября 2017
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    Меджлис дал инструкции своим агентам в Крыму: Не ходить по одному, людей избегать

    Симферополь, 28 ноября. Пропагандист группировки «Меджлис крымско-татарского народа» Айдер Муждабаев выступил с инструкцией для сторонников этого движения в Крыму.

    «Нужно как можно меньше общаться с другими людьми», — призвал он сторонников запрещенного в России меджлиса1.

    По его словам, любой житель Крыма представляет угрозу, так как может сообщить о сторонниках группировки в правоохранительные органы или в спецслужбы. По данным Муждабаева, нельзя доверять никому — соседям, коллегам, бизнес-партнерам и многим другим. Он призвал избегать людей и не ходить по одному.

    «Надо как можно меньше ходить по одному, желательно ходить вдвоем, втроем, чтобы провожать детей, встречать детей, — констатировал он в эфире телеканала ATR. — Нужно знать, как себя вести, что говорить и чего не говорить в случае, когда тебя могут арестовать».

    Меджлис дал инструкции своим агентам в Крыму: Не ходить по одному, людей избегать

    Ранее замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что члены меджлиса продолжают вести подрывную деятельность в Республике Крым.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #крым #меджлис #инструкция
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