Меджлис дал инструкции своим агентам в Крыму: Не ходить по одному, людей избегать

Симферополь, 28 ноября. Пропагандист группировки «Меджлис крымско-татарского народа» Айдер Муждабаев выступил с инструкцией для сторонников этого движения в Крыму.

«Нужно как можно меньше общаться с другими людьми», — призвал он сторонников запрещенного в России меджлиса1.

По его словам, любой житель Крыма представляет угрозу, так как может сообщить о сторонниках группировки в правоохранительные органы или в спецслужбы. По данным Муждабаева, нельзя доверять никому — соседям, коллегам, бизнес-партнерам и многим другим. Он призвал избегать людей и не ходить по одному.

«Надо как можно меньше ходить по одному, желательно ходить вдвоем, втроем, чтобы провожать детей, встречать детей, — констатировал он в эфире телеканала ATR. — Нужно знать, как себя вести, что говорить и чего не говорить в случае, когда тебя могут арестовать».

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что члены меджлиса продолжают вести подрывную деятельность в Республике Крым.

1 Организация запрещена на территории РФ.