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Происшествия
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Общество
Житель Ростова-на-Дону потребовал у McDonald's полмиллиона за пролитый кофе
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    Житель Ростова-на-Дону потребовал у McDonald's полмиллиона за пролитый кофе

    11:36  28 Ноября 2017
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    Житель Ростова-на-Дону потребовал у McDonald's полмиллиона за пролитый кофе

    Ростов-на-Дону, 28 ноября. Ростовчанин подал иск в московский суд с требованием взыскать с ресторана быстрого питания McDonald's 543 тысячи рублей в качестве компенсации морального и материального вреда якобы за пролитый на него горячий кофе, сообщил его правозащитник Петр Домбровицкий.

    Житель Ростова-на-Дону будет судиться с McDonald's за инцидент, который имел место 11 июня. По словам адвоката Домбровицкого, его подзащитный заказал еду в ростовском «Макавто». Когда сотрудник передавал пакет с едой, он случайно пролил кофе на истца. Врачи диагностировали ожоги плеча и груди. Кофе также залил автомобильную приборную панель.

    Вместо извинений сотрудники вызвали охрану, чтобы разобраться с ростовчанином. На претензию, составленную в отношении ресторана, ответа не последовало. После этого мужчина подал иск в столичный суд с требованием взыскать с организации свыше полмиллиона рублей компенсации.

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иск #ростов
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