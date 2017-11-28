Ростов-на-Дону, 28 ноября. Ростовчанин подал иск в московский суд с требованием взыскать с ресторана быстрого питания McDonald's 543 тысячи рублей в качестве компенсации морального и материального вреда якобы за пролитый на него горячий кофе, сообщил его правозащитник Петр Домбровицкий.

Житель Ростова-на-Дону будет судиться с McDonald's за инцидент, который имел место 11 июня. По словам адвоката Домбровицкого, его подзащитный заказал еду в ростовском «Макавто». Когда сотрудник передавал пакет с едой, он случайно пролил кофе на истца. Врачи диагностировали ожоги плеча и груди. Кофе также залил автомобильную приборную панель.

Вместо извинений сотрудники вызвали охрану, чтобы разобраться с ростовчанином. На претензию, составленную в отношении ресторана, ответа не последовало. После этого мужчина подал иск в столичный суд с требованием взыскать с организации свыше полмиллиона рублей компенсации.