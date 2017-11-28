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Эксперт об ошибке Манчини: Он оставил в запасе способных усилить атаку футболистов
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    Эксперт об ошибке Манчини: Он оставил в запасе способных усилить атаку футболистов

    11:30  28 Ноября 2017
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    Эксперт об ошибке Манчини: Он оставил в запасе способных усилить атаку футболистов

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчина в минувший понедельник остался без подарка (27 ноября специалисту исполнилось 53 года — Прим.ред.), его подопечные проиграли столичному «Спартаку» в главной схватке ноября в российском чемпионате. 

    Автором единственного гола в ворота Александра Селихова стал Доменико Кришито. Красно-белые отличились трижды. 

    По окончании встречи итальянский специалист признался, что игра ему понравилась. Впрочем, он также отметил, что счет получился не по игре. 

    По словам экс-форварда сине-бело-голубых Сергея Герасимца, матч во многом проиграл сам Манчини, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Эксперт об ошибке Манчини: Он оставил в запасе способных усилить атаку футболистов

    «Поединок начинается с первой, а не с тридцатой минуты. Исходя из сугубо прагматических соображений, главный тренер сделал акцент на оборону: оставил в запасе способных усилить атаку футболистов. Это была его ошибка», — отметил он.

    Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 и вернулся в чемпионскую гонку. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #зенит #кришито #спартак #манчини
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