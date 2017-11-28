Эксперт об ошибке Манчини: Он оставил в запасе способных усилить атаку футболистов

Санкт-Петербург, 28 ноября. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчина в минувший понедельник остался без подарка (27 ноября специалисту исполнилось 53 года — Прим.ред.), его подопечные проиграли столичному «Спартаку» в главной схватке ноября в российском чемпионате.

ДАААА!!! НАШИ ПАРНИ - КРАСАВЧИКИИИИ!!! ПОБЕДА В МЕНЬШИНСТВЕ! С ПОБЕДОЙ, КРАСНО-БЕЛЫЕ! #СпартакЗенит 3:1 pic.twitter.com/EioiunxqoW — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 27, 2017

Автором единственного гола в ворота Александра Селихова стал Доменико Кришито. Красно-белые отличились трижды.

По окончании встречи итальянский специалист признался, что игра ему понравилась. Впрочем, он также отметил, что счет получился не по игре.

По словам экс-форварда сине-бело-голубых Сергея Герасимца, матч во многом проиграл сам Манчини, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«Поединок начинается с первой, а не с тридцатой минуты. Исходя из сугубо прагматических соображений, главный тренер сделал акцент на оборону: оставил в запасе способных усилить атаку футболистов. Это была его ошибка», — отметил он.

Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 и вернулся в чемпионскую гонку.