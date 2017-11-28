Справочник, который учит оскорблять русских, появился в магазинах Эстонии

Таллин, 28 ноября. В книжных магазинах Эстонии начали продавать книгу под названием «Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец», которая практически учит жителей республики оскорблять русских.

Справочник, автором которого является Михкель Рауд, увидел свет в 2017 год. Как указывает «Русская Весна», в книге есть откровенно русофобская глава, озаглавленная «Эстонец обращается к русскому». В ней представлен целый ряд различных неуважительных, а по большей части даже оскорбительных эпитетов в отношении россиян.

В одном из абзацев приводится следующий диалог.

«У хорошего ребенка много имен. Но одно самое красивое. (Далее приводится эстонское ругательство в отношении русских — прим. ФАН). Ты слышишь?» — сообщается в книге.

Автор издания полагает, что именно так русских называют «настоящие эстонцы».

В Эстонии выпустили справочник, который учит оскорблять русских (ФОТО)



В книге «Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец» есть отдельная глава «Эстонец обращается к русскому». https://t.co/FObqFhMc5g pic.twitter.com/XQuDUSwlyL — Русская Весна (@Rusvesna1) November 28, 2017

Комментируя содержащеюся в книге явно националистическую риторику, член правления Объединенной левой партии Эстонии Дмитрий Сухорослов отметил, что в Эстонии в последнее время сложилась своеобразная мода на русофобию.

«Наша свобода слова дошла до того, что каждый эстонский националист может печатать откровенно русофобские тексты и распространять их по всей стране», – заявил Сухорослов.

Он задается логичным вопросом, как выход подобных книг должен влиять на взаимоотношение России и Эстонии? Сухорослов констатирует, что из-за плохо скрываемой ксенофобии Эстония не может считаться европейской страной.