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Курды заявили, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» оскорбляют их женщин в Киркуке
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    Курды заявили, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» оскорбляют их женщин в Киркуке

    11:24  28 Ноября 2017
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    Курды заявили, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» оскорбляют их женщин в Киркуке

    Киркук, 28 ноября. В парламенте Иракского Курдистана сообщили, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» преследует и оскорбляет курдских женщин на захваченных территориях.

    Представитель парламентского комитета по правам женщин Хаята Маджида сообщила, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби», вторгшиеся в спорные территории, продолжают совершать правонарушения в провинции Киркук и других регионах. По данным депутата захватчики оскорбляют и преследуют курдских женщин. Речь идет о десятках прецедентов на курдских территориях.

    Ранее отмечалось, что после вторжения в провинцию Киркук иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») разграбила и сожгла множество домов курдского населения. После нападения около 200 тысяч человек стали беженцами.

    Курды заявили, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» оскорбляют их женщин в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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