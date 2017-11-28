Курды заявили, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» оскорбляют их женщин в Киркуке

Киркук, 28 ноября. В парламенте Иракского Курдистана сообщили, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» преследует и оскорбляет курдских женщин на захваченных территориях.

Представитель парламентского комитета по правам женщин Хаята Маджида сообщила, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби», вторгшиеся в спорные территории, продолжают совершать правонарушения в провинции Киркук и других регионах. По данным депутата захватчики оскорбляют и преследуют курдских женщин. Речь идет о десятках прецедентов на курдских территориях.

Ранее отмечалось, что после вторжения в провинцию Киркук иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») разграбила и сожгла множество домов курдского населения. После нападения около 200 тысяч человек стали беженцами.