Сирия: корреспондент ФАН прислал видео атаки смертника ИГ на трассе Ас-Сухна – Дейр эз-Зор

Агонизирующие боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), несмотря на потерю последнего крупного населенного пункта Абу-Кемаль, продолжают атаковать позиции сирийской армии. Очередная атака боевиков произошла в дороги Ас-Сухна – Дейр эз-Зор, где на армейский блокпост попытался ворваться заминированный автомобиль. Больших потерь удалось избежать благодаря грамотной работе военнослужащих: всего трое армейцев получили ранения.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте атаки, где заснял последствия взрыва пикапа террористов.

Примечательно, что в кадр попал корпус противотанковой мины ТМ-62 или аналогичной: очевидно, боевики используют для создания автомобилей смертников все имеющиеся у них боеприпасы.

Подобные атаки на трассе Ас-Сухна – Дейр эз-Зор не редкость. Мобильные группы террористов действуют в пустыне к юго-востоку от Ас-Сухны: эта местность пока неподконтрольна правительственным силам. Боевиков ИГИЛ1 там немного, однако отыскать их довольно сложно. Тем не менее, сирийские правительственные силы при активной поддержке ВКС РФ выявляют действия террористов ИГ1 и ведут последовательную зачистку оставшихся районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.