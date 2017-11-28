Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Сирия эксклюзив
Сирия: корреспондент ФАН прислал видео атаки смертника ИГ на трассе Ас-Сухна – Дейр эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: корреспондент ФАН прислал видео атаки смертника ИГ на трассе Ас-Сухна – Дейр эз-Зор

    11:25  28 Ноября 2017
    171

    Смертник ИГ попытался ворваться на блок-пост САА на трассе Эс-Сухна – Дейр эз-Зор

    Агонизирующие боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), несмотря на потерю последнего крупного населенного пункта Абу-Кемаль, продолжают атаковать позиции сирийской армии. Очередная атака боевиков произошла в дороги Ас-Сухна – Дейр эз-Зор, где на армейский блокпост попытался ворваться заминированный автомобиль. Больших потерь удалось избежать благодаря грамотной работе военнослужащих: всего трое армейцев получили ранения.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте атаки, где заснял последствия взрыва пикапа террористов.

    Примечательно, что в кадр попал корпус противотанковой мины ТМ-62 или аналогичной: очевидно, боевики используют для создания автомобилей смертников все имеющиеся у них боеприпасы.

    Подобные атаки на трассе Ас-Сухна – Дейр эз-Зор не редкость. Мобильные группы террористов действуют в пустыне к юго-востоку от Ас-Сухны: эта местность пока неподконтрольна правительственным силам. Боевиков ИГИЛ1 там немного, однако отыскать их довольно сложно. Тем не менее, сирийские правительственные силы при активной поддержке ВКС РФ выявляют действия террористов ИГ1 и ведут последовательную зачистку оставшихся районов Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #игил #саа #дейр эз-зор #смертник #атака #ас-сухна #сухна #блокпост #блок-пост
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть