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Канада выплатит секс-меньшинствам 79 млн долларов
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    Канада выплатит секс-меньшинствам 79 млн долларов

    11:16  28 Ноября 2017
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    Канада выплатит секс-меньшинствам 79 млн долларов

    Оттава, 28 ноября. Канадское правительство намерено выплатить 79 млн долларов США представителям ЛГБТ, которых уволили с госслужбы или из армии за их сексуальные предпочтения.

    Ожидается, что компенсацию получит несколько тысяч человек, которые направили иск к кабинету министров. Детали соглашения должен утвердить Федеральный суд Канады.

    Канада выплатит секс-меньшинствам 79 млн долларов

    Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо хочет принести публичные извинения перед представителями ЛГБТ, которые когда-либо подверглась дискриминации из-за своей ориентации.

    Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на The Canadian Press, власти Оттавы планируют выделить 197 тысяч долларов США на борьбу с гомофобией.

      

    Автор: Дима Оленин
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    #канада #лгбт
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