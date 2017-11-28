Канада выплатит секс-меньшинствам 79 млн долларов

Оттава, 28 ноября. Канадское правительство намерено выплатить 79 млн долларов США представителям ЛГБТ, которых уволили с госслужбы или из армии за их сексуальные предпочтения.

Ожидается, что компенсацию получит несколько тысяч человек, которые направили иск к кабинету министров. Детали соглашения должен утвердить Федеральный суд Канады.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо хочет принести публичные извинения перед представителями ЛГБТ, которые когда-либо подверглась дискриминации из-за своей ориентации.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на The Canadian Press, власти Оттавы планируют выделить 197 тысяч долларов США на борьбу с гомофобией.