Врачи заявили, что Табакова пока что не переведут из реанимации

Москва, 28 ноября. В настоящее время состояние худрука МХТ Олега Табакова стабилизировалось, сообщили врачи, однако он остается в реанимации. Пока что артиста не будут переводить в обычную палату.

«Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сообщили в Первой градской больнице, сообщают Дни.ру.

Напомним, вчера Олег Табаков поступил в больницу в «крайне тяжелом состоянии», по словам врачей. У артиста, по словам его старшего сына Антона, сильное воспаление легких. Между тем, в пресс-службе театра «Табакерка» заявили, что речи о реанимации вовсе не идет, а артист проходит плановую госпитализацию для стоматологического обследования.

Сам артист на вопросы дозвонившихся до него журналистов ответил лишь «я болен», после чего положил трубку.