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Происшествия
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Общество
Врачи заявили, что Табакова пока что не переведут из реанимации
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    Врачи заявили, что Табакова пока что не переведут из реанимации

    11:24  28 Ноября 2017
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    Врачи заявили, что Табакова пока что не переведут из реанимации

    Москва, 28 ноября. В настоящее время состояние худрука МХТ Олега Табакова стабилизировалось, сообщили врачи, однако он остается в реанимации. Пока что артиста не будут переводить в обычную палату.

    «Олегу Павловичу сегодня лучше, его состояние стабилизировалось. Но о переводе его из реанимации в обычную палату говорить пока рано», — сообщили в Первой градской больнице, сообщают Дни.ру.

    Врачи заявили, что Табакова пока что не переведут из реанимации

    Напомним, вчера Олег Табаков поступил в больницу в «крайне тяжелом состоянии», по словам врачей. У артиста, по словам его старшего сына Антона, сильное воспаление легких. Между тем, в пресс-службе театра «Табакерка» заявили, что речи о реанимации вовсе не идет, а артист проходит плановую госпитализацию для стоматологического обследования.

    Сам артист на вопросы дозвонившихся до него журналистов ответил лишь «я болен», после чего положил трубку.

    Автор: Валентин Меилков
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    #табаков
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