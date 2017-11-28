«Аль-Каида» вынесла приговор «Джебхат ан-Нусре»

Идлиб, 28 ноября. Один из лидеров «Аль-Каиды»1 Абу Мухаммад аль-Макдиси заявил, что выносит приговор группировке «Джебхат ан-Нусра»1 после массовых арестов в провинции Идлиб.

По данным медиа-крыла запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» один из идеологов группировки в Сирии заявил, что «Ан-Нусра» «дозволила себе проливать кровь мусульман» и до сих пор не установила законы шариата в захваченных в САР районах. Аль-Макдиси отметил, что выносит приговор «Джебхат ан-Нусре» (террористическая группировка запрещена в России).

Это заявление было сделано на фоне массовых арестов сторонников «Аль-Каиды», проведенных боевиками «Ан-Нусры» в провинции Идлиб. Исламисты заключили под стражу ряд высокопоставленных командиров «Аль-Каиды». По предварительным данным некоторые из них уже казнены.

1 Организация запрещена на территории РФ.