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Спорт
Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР
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    Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР

    11:02  28 Ноября 2017
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    Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР

    Москва, 28 ноября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому в число пожизненно отстраненных от участия в Играх российских спортсменов попали серебряные призеры сочинских ОИ-2014 Ольга Вилухина и Яна Романова. 

    Он подчеркнул, что глава комиссии МОК Денис Освальд превратил заседания комиссии в «срежиссированный спектакль». Кравцов также уверен, что это вовсе не его (Освальда — Прим.ред.) решения.

    Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР

    «Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он ее выполняет. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще: он каждое заседание начинает с того, что в России страшная катастрофа», — заявил глава СБР. 

    Ранее вице-премьер России Виталий Мутко также раскритиковал заявления Освальда, добавив, что глава комиссии МОК намерен сделать виноватой в допинговых нарушениях всю сборную России.

    Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР

    Напомним, ранее российская биатлонистка Вилухина заявила, что докажет МОК свою невиновность.

    Автор: Дана Балан
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    #мок #допинг #вилухина #биатлон #кравцов #ои #сборная россии #освальд
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