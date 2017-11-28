Глава комиссии МОК превратил заседания в «срежиссированный спектакль» — СБР

Москва, 28 ноября. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому в число пожизненно отстраненных от участия в Играх российских спортсменов попали серебряные призеры сочинских ОИ-2014 Ольга Вилухина и Яна Романова.

Он подчеркнул, что глава комиссии МОК Денис Освальд превратил заседания комиссии в «срежиссированный спектакль». Кравцов также уверен, что это вовсе не его (Освальда — Прим.ред.) решения.

«Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он ее выполняет. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще: он каждое заседание начинает с того, что в России страшная катастрофа», — заявил глава СБР.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко также раскритиковал заявления Освальда, добавив, что глава комиссии МОК намерен сделать виноватой в допинговых нарушениях всю сборную России.

Напомним, ранее российская биатлонистка Вилухина заявила, что докажет МОК свою невиновность.