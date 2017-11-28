Европа сворачивает вправо: эксперты об атаке на мусульманский центр в Варшаве

Миграционная политика Европейского союза продолжает испытывать сопротивление со стороны коренных жителей Старого Света. Периодически это выплескивается в открытые столкновения горожан с мигрантами, а то и в откровенно хулиганские эксцессы.

Так, 27 ноября в Варшаве неизвестные напали на Центр мусульманской культуры. Хулиганы забросали здание камнями, выбили окна и уничтожили кондиционер. На место происшествия прибыла полиция.

Будут ли продолжаться антимусульманские и антимигрантские выступления в Европе? Как станут реагировать на подобные эксцессы власти европейских стран? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей расспросил экспертов.

Плотная среда

По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, Польша отличается от большинства стран Европы тем, что в этой стране имеется «плотная общественная среда», поэтому как экспансия исламизма, так и чисто миграционная экспансия там пока носит ограниченный характер.

«Я говорю не только и не столько о праворадикалах, они могут быть везде, — поясняет политолог. — Я говорю о том, как работают власти, структуры гражданского общества. Они как раз и создают эту плотную среду и оказывают противодействие на каждом участке борьбы за территорию».

В целом, ситуация в Восточной Европе, например в Польше или Венгрии, сильно отличается от положения дел в Западной и Южной Европе, продолжает собеседник ФАН.

«Проблема Западной Европы в том, что она состоит из наиболее привлекательных для мигрантов стран, к тому же исповедующих идеологию открытости. Они готовы «разоружаться» перед этим демографическим и идеологическим вызовом», — добавляет эксперт.

Южная Европа, в свою очередь, территориально ближе к странам Ближнего Востока. В силу этого она сталкивается с большей плотностью миграционного потока.

Спектр сдвигается вправо

Что касается реакции властных структур Европы на миграционную проблему, Ремизов указывает на то, что в разных секторах европейского пространства проблема выглядит по-разному и реакции на нее тоже могут быть различны.

«Мы наблюдали некие успехи правых сил на выборах разного уровня. Но это успехи, которые не дотягивают до победы», — констатирует собеседник ФАН.

По его словам, исключением из развитых стран Центральной Европы сейчас является Австрия, где, действительно, правая коалиция формирует исполнительную власть.

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«В таких странах, как Германия или Франция, до этого очень далеко, там подобного, скорее всего, не произойдет, — полагает Ремизов. — Австрия в этом плане всегда стояла особняком, тогда как в ФРГ и Пятой республике гораздо сильнее механизмы, блокирующие правые силы».

По мнению эксперта, возможно усиление миграционной повестки и в Италии.

«Главное воздействие, которое оказывают правые партии на свои политические системы, состоит не в том, что они приходят к власти. Как правило, этого не происходит. Главное их влияние в том, что они меняют повестку дня для всего политического спектра. Они влияют на то, как будет вести себя победитель, кто бы он ни был. То есть весь политический спектр сдвигается вправо», — резюмирует политолог.

Польский эксцесс

Политолог Павел Святенков также указывает на то, что антимусульманские настроения в Европе достаточно сильны.

«Они направлены в основном на мигрантов из стран Ближнего Востока. Но в Польше все чуть иначе, — утверждает политолог. — Польша — моноэтническая страна, где 95% населения является поляками, и, скорее всего, описанный случай является эксцессом».

В качестве примера страны с мощными антимигрантскими настроениями Святенков приводит Францию, где на прошедших президентских выборах кандидат от правых сил Марин Ле Пен набрала 40% голосов во втором туре.

«Это очень хороший результат, хотя она и проиграла, — дает свою оценку политолог. — Мы также видим, что партия «Альтернатива для Германии» прошла в Бундестаг ФРГ на недавних выборах. Партия свободы в Австрии, скорее всего, войдет в правительство, что демонстрирует силу антимигрантских настроений в ЕС».

Что касается Польши, официальная Варшава просто-напросто отказывается принимать мигрантов, поэтому там серьезная антимигрантская партия просто не может возникнуть.

Перехват электората

Все страны Европы стоят перед необходимостью снижения миграции, уверен Святенков.

«Прежде всего, в этом направлении будут вынуждены действовать правящие европейские элиты, — рассуждает политолог. — Они понимают, что проблема нарастает, и если ее не решить, у них будет достаточно сложная ситуация».

Поэтому правящие партии будут стремиться перехватить политическую повестку у антимигрантских сил, как это сделала британская элита.

«Мы помним, что UKIP, партия независимости Британии, проповедовала выход страны из ЕС. Это казалось совершенно невозможным и нелепым, — вспоминает политолог. — Тем не менее, референдум по этому вопросу был проведен, и неожиданно для многих Великобритания приняла решение выходить из Европейского союза».

Размышляя о политических дивидендах темы миграционных потоков, собеседник ФАН отмечает, что когда повестка UKIP была выполнена, Консервативная партия Великобритании забрала себе электорат конкурентов.

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«Как выясняется, UKIP была партией одного лозунга. И как только этот лозунг был претворен в жизнь, никакой надобности в ней больше не стало, — утверждает Святенков. — Сейчас эта партия серьезно ослаблена, потому что консерваторы перехватили ее лозунги и проводят ту политику, которую собиралась проводить она».

По мнению эксперта, примерно так же рано или поздно поведут себя и другие правящие партии Европы.