Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 28 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в РФ Раид Кримли обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и Йемене, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Богданов и Кримли на встрече обратили внимание на необходимость поступательного наращивания многопланового двустороннего сотрудничества стран. Они отметили, что упор во взаимодействии России и Саудовской Аравии будет сделан на совместные усилия по реализации соглашений, которые были заключены на самом высоком уровне.

«Состоялся также обмен мнениями по складывающейся обстановке в Сирии, Ираке, Йемене и зоне Персидского залива», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Участники переговоров обсудили важную роль содействия Москвы и Эр-Рияда в нахождении политических решений кризисов на территории этих стран.