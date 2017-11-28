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Новости Сирии
Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии
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    Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

    10:50  28 Ноября 2017
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    Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 28 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в РФ Раид Кримли обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и Йемене, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

    Богданов и Кримли на встрече обратили внимание на необходимость поступательного наращивания многопланового двустороннего сотрудничества стран. Они отметили, что упор во взаимодействии России и Саудовской Аравии будет сделан на совместные усилия по реализации соглашений,  которые были заключены на самом высоком уровне.

    «Состоялся также обмен мнениями по складывающейся обстановке в Сирии, Ираке, Йемене и зоне Персидского залива», — констатировали во внешнеполитическом ведомстве России.

    Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

    Участники переговоров обсудили важную роль содействия Москвы и Эр-Рияда в нахождении политических решений кризисов на территории этих стран.

    Автор: Катерина Тимошенская
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