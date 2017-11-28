Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта

Москва, 28 ноября. Министерство обороны России сообщило о подписании новых соглашений о присоединении к процессу примирения в Сирии.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Барис, Масаада и Шуха провинции Алеппо, а также поселение Хербет Эс-Сауда провинции Хомс.

Российские военнослужащие продолжают вести переговоры о присоединении к перемирию с лидерами вооруженных формирований.

Отмечается, что военная полиция РФ обеспечила безопасность прохождения гуманитарных конвоев по линии ООН в города Эт-Тайиба и Хаджми провинции Даръа. Местные жители получили 176 тонн продуктов питания, медикаментов и хозяйственных принадлежностей.