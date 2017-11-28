Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Новости Сирии
Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта

    10:51  28 Ноября 2017
    614

    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта

    Москва, 28 ноября. Министерство обороны России сообщило о подписании новых соглашений о присоединении к процессу примирения в Сирии.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Барис, Масаада и Шуха провинции Алеппо, а также поселение Хербет Эс-Сауда провинции Хомс.

    Российские военнослужащие продолжают вести переговоры о присоединении к перемирию с лидерами вооруженных формирований.

    Отмечается, что военная полиция РФ обеспечила безопасность прохождения гуманитарных конвоев по линии ООН в города Эт-Тайиба и Хаджми провинции Даръа. Местные жители получили 176 тонн продуктов питания, медикаментов и хозяйственных принадлежностей.

    Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #перемирие #хомс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть