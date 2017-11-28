В школу детей не пустили, побоялись — кто знает, где упадет очередной снаряд: репортаж ФАН из Донбасса

Гольмовский, 28 ноября. Ситуация на Горловском направлении существенно накалилась после того, как украинские войска продвинулись вперед вплоть до серой зоны. Стоит только заехать в Зайцево, Гольмовский или любой другой прифронтовой поселок, и уже слышно если не разрывы снарядов, то свист пуль.

ВСУ позиционируют случившееся в Гладосово и Металлисте как победу, ведь они продвинулись по карте на два поселка вперед. Однако стоит ли считать победой то, что украинские силовики зашли в населенные пункты в серой зоне, где не было ни одного военнослужащего ВС ДНР?

«Какая же это победа? Наших войск, позиций там и близко не было — это же серая зона, — недоумевает военнослужащий ВС ДНР с позывным «Белый». — ВСУшникам плевать. Я даже не знаю, как это комментировать! Мы соблюдаем минские договоренности, ни на шаг не продвинулись и стоим на месте, а они лезут вперед и вот так «побеждают» нас, так сказать. Эти «воины-освободители» перекрыли все дороги — люди теперь не могут попасть на работу и даже с родственниками увидеться».

Мирные жители в поселках, граничащих с Гладосово и Металлистом, очень напуганы происходящим. Если раньше войска Украины и ДНР разделяло какое-то пространство в виде серой зоны, теперь этого «мирного» промежутка нет — бойцы стоят практически вплотную друг к другу. И, тем не менее, даже этот факт не мешает ВСУ обстреливать мирное население.

По словам одной из местных жительниц поселка Гольмовский, ночью люди практически не спят. Так позапрошлой ночью обстрел шел до 02.00, попадания были даже в центр населенного пункта. Но, конечно, болью этих людей теперь стала некая блокада занятых украинскими военнослужащими поселков.

«Мы ничего не понимаем. У многих из нас там родители, дети… Транспортного сообщения как такового нет, но и сами мы туда поехать не можем — говорят, что там пропускают по пять человек в день. Причем, грубо говоря, сегодня выпустили, и сказали, чтоб сегодня же и вернулись. Что-то вроде пропускного режима», — рассказывает местная жительница Татьяна Николаевна.

В итоге, единственная связь с родственниками по другую сторону баррикад — телефон, но люди почти ничего не рассказывают, потому что боятся возможных последствий.

«Люди боятся. Утром внучка не пошла в школу, и не она одна — начали стрелять, все это часа полтора длилось. В школу детей мы не пустили, побоялись. Кто его знает, где упадет очередной снаряд», — говорит Татьяна Николаевна.

По рассказам военнослужащих ВС ДНР на передовой, по поселку в последнее время чаще стреляют из боевых машин пехоты (БМП-1), минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов станковых (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Вот так Украина поздравляет жителей Донбасса с наступающими праздниками: транспортной блокадой и очередными обстрелами.