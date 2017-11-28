Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

Москва, 28 ноября. Военное ведомство России сообщило о нарушениях перемирия в четырех провинциях Сирии.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Дамаск, Хомс, Латакия и Алеппо. Турецкая мониторинговая группа заявила о четырех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

В целом обстановка в сирийских зонах деэскалации расценивается наблюдателями как стабильная. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из легкого вооружения отмечалось в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.