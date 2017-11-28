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KIA превратит новый Cee’d в кроссовер и купе
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    KIA превратит новый Cee’d в кроссовер и купе

    10:47  28 Ноября 2017
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    KIA превратит новый Cee’d в кроссовер и купе

    Сеул, 28 ноября. Южнокорейская автокомпания Kia превратит новый Cee’d в кроссовер. Ожидается, что в семействе Cee’d появятся модификации с кузовами кроссовер и «шутинг-брейк». Новинки появятся до конца следующего года.

    По информации издания Autocar, кроссовер Cee’d займет место между компактным Stonic и полноразмерным Sportage. В линейку двигателей новой модели войдут агрегаты, доступные для Cee’d третьего поколения.

    KIA превратит новый Cee’d в кроссовер и купе

    Сообщается также, что для Cee’d нового поколения базовой версией будет пятидверный хэтчбек. Кроме того, разработчики Kia сохранят универсал, а пятидверное купе модифицируют в бюджетный вариант Mercedes-Benz CLA.

    В России линейка Cee’d представлена в кузовах хэтчбек и универсал, а также «подогретых» модификациях с индексом GT. Автомобиль получил бензиновый двигатель на 1,4 и 1,6 литров, мощность которых варьируется от 100 до 135 «лошадок». Стоимость базовой модели составила 752 900 рублей.

    KIA превратит новый Cee’d в кроссовер и купе

     

    Автор: Дима Оленин
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