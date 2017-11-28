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Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе
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    Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе

    10:36  28 Ноября 2017
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    Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе

    Симферополь, 28 ноября. Вступивший в ряды армии Донецкой народной республики доброволец из Техаса Рассел Бентли посетил Крым и рассказал о ситуации в Донбассе.

    Бентли рассказал о текущей ситуации в Донбассе. Он обратил внимание, что армия ДНР активно развивается.

    «Ситуация становится лучше с каждым днем, наша армия (ДНР. — Прим. ФАН) более профессиональная теперь и дисциплинированная, — цитирует американца RT. — Каждый день мы сталкиваемся с провокациями со стороны украинской армии».

    Бентли подчеркнул, что силы народной республики соблюдают минские договоренности и не отвечают на провокации ВСУ. Он также добавил, что считает хорошей идею введения миротворцев ООН вдоль линии фронта в Донбассе.

    Вставший на защиту ДНР доброволец из Техаса рассказал о ситуации в Донбассе

    В США американец возвращаться не намерен. Он подчеркнул, что Донецк стал его новым домом.

    «Я буду здесь (в Донецке. — Прим. ФАН) жить всю свою жизнь, но буду посещать Крым при каждой возможности», — объяснил он.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #днр #сша #донбасс #крым #техас #миротворцы оон #доброволец
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