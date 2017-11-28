Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Украина
Тука боится, что Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье отойдут России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тука боится, что Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье отойдут России

    11:24  28 Ноября 2017
    142

    Тука назвал украинские земли, которые «захочет захватить» Россия

    Киев, 28 ноября. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в прямом эфире телеканала ICTV заявил о том, что Киев рискует потерять новые территории. 

    По его словам, предложение «отдать Москве Донбасс» абсолютно недопустимо, потому что якобы «Россия захочет завладеть другими украинскими территориями».

    Тука назвал украинские земли, которые «захочет захватить» Россия

    «Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то, как только будет снижение напряжения на той территории, то на этом все не закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление Украины», — считает Тука. 

    По его мнению, Россия пожелает завладеть южными территориями страны и Закарпатьем.

    Тука назвал украинские земли, которые «захочет захватить» Россия

    «Россия может захотеть захватить Херсон, Одессу, Николаев, Харьков или даже Закарпатье. Поэтому отдать просто на мощь врагу нашу территорию, надеясь, что на этом этот обжора успокоится — огромная ошибка», — заявил он. 

    Ранее Тука заявил, что не имеет понятия, как отбить Крым у России. 

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года. Россия поддерживает жителей ДНР и ЛНР, организовывая доставку гуманитарной помощи. При этом о военной помощи республикам речи не идет.

    Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #тука
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть