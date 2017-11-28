Тука боится, что Херсон, Одесса, Николаев, Харьков и Закарпатье отойдут России

Киев, 28 ноября. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в прямом эфире телеканала ICTV заявил о том, что Киев рискует потерять новые территории.

По его словам, предложение «отдать Москве Донбасс» абсолютно недопустимо, потому что якобы «Россия захочет завладеть другими украинскими территориями».

«Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то, как только будет снижение напряжения на той территории, то на этом все не закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление Украины», — считает Тука.

По его мнению, Россия пожелает завладеть южными территориями страны и Закарпатьем.

«Россия может захотеть захватить Херсон, Одессу, Николаев, Харьков или даже Закарпатье. Поэтому отдать просто на мощь врагу нашу территорию, надеясь, что на этом этот обжора успокоится — огромная ошибка», — заявил он.

Ранее Тука заявил, что не имеет понятия, как отбить Крым у России.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года. Россия поддерживает жителей ДНР и ЛНР, организовывая доставку гуманитарной помощи. При этом о военной помощи республикам речи не идет.

Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.