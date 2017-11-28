Сеул надеется, что Олимпиада-2018 поможет решить проблему КНДР

Сеул, 28 ноября. Глава комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ёнгиль заявил, что зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, могут помочь в решении проблемы Корейского полуострова.

«Я думаю, что порочный цикл все нарастающей военной напряженности и милитаризации должен прекратиться. Нам нужны перемены», — заявил Ёнгиль на полях региональной конференции Валдайского клуба в Сеуле.

По его словам, российская стратегия по решению северокорейского кризиса могла бы стать «значительным решением».

Ёнгиль также добавил, что военные учения, проводимые США и Южной Кореей, необходимо остановить, передает RT.

Кроме того, южнокорейский чиновник подчеркнул необходимость участия Северной Кореи в Олимпиаде-2018. Пхеньяну лучше воздержаться от провокаций, считает Ёнгиль. Именно по этой причине нужно приостановить совместные учения Южной Кореи и США.