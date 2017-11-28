Родченков мог сфальсифицировать базу данных спортсменов – СК РФ

Москва, 28 ноября. По результатам проверок в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» в ГСУ СК РФ заявили, что утверждения Родченкова голословны.

В рамках следствия были проведены допросы более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. В результате заявления Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы, а также о вскрытии на Зимней Олимпиаде бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских спортсменов и подмене в них биопроб были опровергнуты.

Российскими экспертами дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки.

В то же время установлено, что Родченков самостоятельно распространял некие препараты, впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов сокрыл результаты своей преступной деятельности.

Напомним, накануне адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что информатор WADA готов поделиться с ФИФА данными о том, что несколько десятков российских футболистов, включая игроков национальной сборной, участвовали в государственной допинг-программе, сообщала «Газета.ru».