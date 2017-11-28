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Авиарейсы из Воронежа в Москву отменили
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    Авиарейсы из Воронежа в Москву отменили

    10:31  28 Ноября 2017
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    Авиарейсы из Воронежа в Москву отменили

    Воронеж, 28 ноября. Авиакомпания «Руслайн» отменила рейс Москва – Воронеж – Москва по неизвестным причинам.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в диспетчерской службе воронежского аэропорта, во вторник, 28 ноября, авиакомпания «Руслайн» сообщила об отмене рейсов из Москвы в Воронеж и обратно, но причину задержки вылета пассажирских лайнеров к данному моменту не сообщают.

    Известно, что Самолет рейса РГ-557 из Москвы должен был приземлиться в областном центре в 11:10 часов утра по московскому времени. Отправление рейса РГ-552 из Воронежа в Москву было запланировано в соответствии с расписанием на 12:20 часов. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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