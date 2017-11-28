Авиарейсы из Воронежа в Москву отменили

Воронеж, 28 ноября. Авиакомпания «Руслайн» отменила рейс Москва – Воронеж – Москва по неизвестным причинам.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в диспетчерской службе воронежского аэропорта, во вторник, 28 ноября, авиакомпания «Руслайн» сообщила об отмене рейсов из Москвы в Воронеж и обратно, но причину задержки вылета пассажирских лайнеров к данному моменту не сообщают.

Известно, что Самолет рейса РГ-557 из Москвы должен был приземлиться в областном центре в 11:10 часов утра по московскому времени. Отправление рейса РГ-552 из Воронежа в Москву было запланировано в соответствии с расписанием на 12:20 часов.