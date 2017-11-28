Украинцы предложили поставить в Киеве виселицу вместо флагштока за 47,5 млн гривен

Киев, 28 ноября. Граждане Украины с откровенной злобой встретили сообщение о том, что горсовет Киева объявил тендер на строительство нового флагштока для украинского флага, которым будет дополнен мемориальный комплекс «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Жители Киева возмущены тем, что власти готовы потратить 47,5 миллионов гривен на сооружение патриотического символа вместо помощи детям.

Огромная стоимость сооружения вызывает закономерные подозрения в коррупции.

«Не слишком ли завышена стоимость этого эпического сооружения? — возмущаются на украинском сайте госзакупок ProZorro. — Денег не хватает на армию, на социалку и на все остальное. Может быть, надо бы подключить к этому делу Национальное антикоррупционное бюро Украины?»

В социальных сетях проект флагштока высотой с 25-этажный дом за 1,76 млн долл вызвал гнев, злобу и иронические насмешки.

«И кто сейчас хочет отмыть деньги?», — спрашивают в социальных сетях.

«Лучше отдайте деньги больным детям!» — возмущаются украинцы.

«За 1000 гривен два простых слесаря поставят этот флагшток за 2 часа. Однако зачем нам за 1000 гривен? Мы богатая страна, ставить будем «по взрослому», — шутят пользователи Facebook.

«И сразу экономика страны вырастет, солдаты перестанут гибнуть на фронте… — издеваются другие. — В столице отопления нет и полгода горячей воды, а вы чушью занимаетесь, лучше солдат снабдите всем необходимым!»

Самые рассерженные предлагают более радикальные варианты освоения денежных средств.